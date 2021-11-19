KIRKLARELİ (İHA) - 'Selimiye Camisi'nin minyatürü' olarak bilinen camii tekrar ibadete açıldı

KIRKLARELİ Mimar Sinan ustalık eserim dediği Selimiye Camisini inşa etmeden 20 yıl önce, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaptığı ve halk arasında "Selimiye Camisi'nin minyatürü" olarak bilinen Cedid Ali Paşa Camii, 37 aylık restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Mimar Sinan tarafından yapılan Cedid Ali Paşa Caminde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 2018 yılının ekim ayında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 37 ay süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, camii yeniden ibadete açıldı.

Babaeski Müftüsü Abdurrahman Koç, Cedid Ali Paşa Camisinin Selimiye Camisi'nden sonra Trakya'nın ikinci büyük cami olduğunu belirtti. Caminin Edirne'de bulunan Selimiye Camisiyle bir model olduğunu vurgulayan Müftü Koç, "camimiz Selimiye Camisi'nden önce yapılmıştır. Mimar Sinan tarafından mimarlığı yapılmıştır. Cedid Ali Paşa adına yaptırılmış camimiz şuanda 3 yıllık çalışmaların ardından ibadete açıldı. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin inşallah" dedi.

Caminin 37 ay aradan sonra tekrar ibadete açıldığına çok mutlu olduğunu belirten Ahmet Aydın restorasyonun çok güzel olduğunu ifade etti.