Selim'in 5 yılda çehresi değişti

26.11.2019 09:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:07

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 5 yılda ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirtti.



AK Partili Belediye Başkanı Altun, AK Parti hükümetinin gücüyle, Selimlilere yürüyerek değil, koşarak hizmet yaptıklarını kaydetti.



Altun, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 65. Hükümete Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın destekleriyle geçen 5 yıllık sürede birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bir çok projeye de başladıklarını söyledi.



"Yürüyerek değil, koşarak hizmet yaptı"



Göreve başladığı 2014 itibariyle gece gündüz çalıştıklarını ifade eden AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, "2014 yılında Belediye Başkanlığı'na seçildim. Selim halkının teveccühüyle başkan seçildik. Tabii ki Belediye Başkanlığı'na seçildiğimizde belediyecilik anlayışımız da halka hizmeti, Hakka hizmet anlayışı bulunmaktadır ve bu düsturla Allaha hamdı olsun 2014 yılında yola çıktık 2019 yılına kadar dolu dolu hizmetler yaparak İlçemizi marka yapımı adına güzel adımlar attık ve bunu başardık. Selim'e tekrardan aday olduk ve 2019 2023 yıllarında ilçemize hizmet etmek için Allah bize nasip etti. Biz tabii ki belediyeciliği bu bölgelerde özellikle bizim Doğu bölgesinde Kars'ta gerçekten büyük ihtiyaçlarımızın olduğunu tespit ettik. Önceliklerimizi belirleyerek, belediyecilik, belediye başkanlığı yapmaya çalıştık. İlçemizdeki öncelikleri ele alarak hizmet yapmaya gayret ettik. Tabi hizmet yaparken olmazsa olmazımız arkamızdaki güçtür. Arkamızdaki güç olduğu için biz bu güçle beraber rahatlıkla yürüyerek değil, koşarak hizmet yaptık" dedi.



"AK Parti'nin gücünü arkamıza aldık"



AK Parti'nin gücünü alarak Selim'de 37 yıl el vurulmamış içme suyu şebekesinin yenilenmesiyle göreve başladığına dikkat çeken Başkan Coşkun Altun, "Bu güç tabi AK Parti Hükümeti'nin gücüdür. Arkamızdaki milletvekillerinin gücüdür ve daha sonra bakan olan Ahmet Arslan'ın gücüdür. Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın gücüdür. AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın gücüdür. Çünkü bu güçler olmazsa hiçbir şey yapamayız. Arkamızda bu güçler olmazsa özellikle küçük ilçelerde gelirleriniz giderlerinizi bellidir, pek fazla faydalı olamayız. Bu işin realitesi bu, biz de hamdolsun göreve başladığımız 2014 yılının ilk ayında 1957'den beri el vurulmamış espas boruların, daha sonra 90'lardaki içme suyumuzun ana hattımızın, 35 kilometrelik yolu hattını bitirerek ilçemize temiz su getirdik ve vatandaşımız için olmazsa olmazımız buydu. Özellikle ilçemizin gerçekten sağlıklı bir suya ihtiyacı vardı. Biz bunu sağladık, tabi biz hizmet binasından, parkından, hayvan pazarından, her şeyi düşünerek yaptık. Allaha hamd olsun 5 yılda biz bu hizmetlerin hepsini sonuçlandırdık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Biz yine Allah'a hamdolsun bu hizmetlerinizi sunarken arkamızda kendilerine sizin aracılığınızla şükranlarımı halkımız adına sunuyorum. Başta Cumhurbaşkanımız, sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Tarım Komisyon Başkanımız Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanımız Adem Çarkın'a, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve AK Parti teşkilatına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Selim için değil elini, gövdesini taşın altına koydular. Bizim her projemize kesinlikle ve kesinlikle tereddütsüz destek oldular ve projelerimize ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ettiler ve şu anda ki eser bizimle beraber onların da eseridir, çünkü gerçekten çok destek oldular. Hani bir tabir var ya; 'ağlamayana meme yok.' Biz belediye başkanı olarak istedik. Onlarda destek oldular. Biz Selim Belediyesi olarak özellikle kardeş belediyeciliği de çok iyi kullandık, kardeş olduğumuz Büyükşehir belediyeleri burada bizlere çok büyük destekleri oldu ve diyebilirim ki ilçemizde asli olan hizmetler anlamında Hepsini 2014-2019 yılları arasında yaptık ve hayata geçirdik" diye konuştu.



"Selim'e en büyük yatırım Doğalgaz oldu"



5 bin nüfuslu ilçeye doğalgaz geldiğinin altını çizen Belediye Başkanı Coşkun Altun, "2019 2023 yılları arasında birinci dönem nasıl çalıştıysak, ikinci dönemi de onun beş katı çalışacağız. Çünkü Selimli en güzel hizmete layıktır. 2019 yılında da özellikle bunu söylemek zorundayım. Gerçekten güzel bir hizmet mesela düşünsenize 5 bin nüfuslu bir ilçeye doğalgaz gelmiş. Bizim Selim için bir hayaldi. 5 bin nüfuslu ilçe sonuçta biliyorsunuz EPDK'nın gaz vermesi için bazı şartları vardır. O ilçenin büyüklüğü, abone sayısı, Selim gibi küçük bir beldeye Bakanlar kurulu kararıyla doğal gaz verildi. Doğalgazımıza kavuştuk, henüz resmi açılışımızı yapmadık. Bakanımız Ahmet Arslan, Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ile birlikte yapacağız. Burada arkanızda bir güç olmasa gerçekten bu hizmeti sağlayamazsınız emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şu an itibari ile ilçemiz gaz aldı, doğalgaz kullanıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor ve 2019 yılı sonunda Selim'e hangi hizmetleri yaptınız derseniz. Bence en büyük hizmetlerden birisi bu sene vatandaşımızın yüzde 80'inin doğal kaza kavuşmasıdır" şeklinde konuştu.



2014-2019 yılları arasında Selim Belediye Başkanlığı'nca Hayvan Pazarı, Kent Meydanı, Belediye Hizmet Binası, Yürüyüş Yolu, sıcak asfalt, su, kanalizasyon şebekesi, parklar yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapımı devam eden Modern Otogar ve projesi hazırlanan Kadın Dayanışma Merkezi ile Millet Parkı projeleri de ilgili bakanlıklara sunularak 2020 yılında yapımına başlanacak. - KARS

Kaynak: İHA