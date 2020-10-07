Selena: The Series fragmanı yayımlandı! Selena: The Series ne zaman başlıyor? Selena: The Series konusu, oyuncuları
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Selena: The Series fragmanı yayımlandı! Selena: The Series ne zaman başlıyor? Selena: The Series konusu, oyuncuları

07.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:20

Netflix'in yeni dizisi Selena: The Series fragmanı takipçileri ile buluştu. Peki, Selena dizisi ne zaman başlayacak? Christian Serratos'un başrolde olduğu dizide Latin sanatçı Selena Quintanilla Pérez'in hayatı anlatılacak. Selena: The Series oyuncuları kim?

Selena: The Series dizi konusu nedir? The Walkig Dead dizisinin başarılı oyuncusu Christian Serratos'un Selena'ya hayat vereceği dizi 2020 yılı içinde Netflix üzerinden diziseverler kaşısına çıkacak. 2018 yılında dizi duyurulmuştu. Tejano'nun Kraliçesi olarak anılan Selena Quintanilla hayat öyküsü ekrana gelecek. İşte, detaylar...

SELENA: THE SERİES DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı Selena Quintanilla Pérez'in hayatının anlatılacağı dizi, 4 Aralık tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.

Selena: The Series fragmanı yayımlandı! Selena: The Series ne zaman başlıyor? Selena: The Series konusu, oyuncuları

SELENA: THE SERİES KONUSU NEDİR?

90'lı yılların en iyi Latin sanatçısı ve "On yılın en çok satan Latin sanatçısI'' unvanlarıyla anılan unutulmaz Selena Quintanilla'nın çocukluğundan şöhrete yükselişine kadar, kendisinin ve ailesinin sevgiye ve müziğe tutunmak için yaptıkları zor ve yürek parçalayıcı zor seçimlerle birlikte hikayesi anlatılacak.

Selena: The Series fragmanı yayımlandı! Selena: The Series ne zaman başlıyor? Selena: The Series konusu, oyuncuları

SELENA: THE SERİES OYUNCULARI

Christian Serratos (Selena)

Madison Taylor Baez (Genç Selena)

Ricardo Chavira (Abraham Quintanilla)

Seidy López (Marcella Quintanilla)

Gabriel Chavarria(AB Quintanilla)

Juan Martinez (Young AB)

Noemi Gonzalez (Suzette Quintanilla)

Genç Suzette (Daniela Estrada)

Julio Macias (Pete Astudillo)

Jesse Posey (Chris Perez)

Hunter Reese Peña (Ricky Vela)

Carlos Alfredo Jr. (Joe Ojeda)

Paul Rodriguez (Roger Garcia)

Cristina Saralegui (Erika Buenfil)

David Fernandez Jr. (David Kramer)

Eric 'Rico' Aragon (Jose Behar)

Mark Atkinson (Selena'nın menajeri Denny)

Oscar Avila (Manny Guerra)

David Barrera (Hector)

Casey Tutton (Jilly)

Selena: The Series fragmanı yayımlandı! Selena: The Series ne zaman başlıyor? Selena: The Series konusu, oyuncuları

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