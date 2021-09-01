SELDE KAYBOLAN İŞÇİYİ 26 GÜNDÜR ÇAMURLA DOLU HES TÜNELİNDE ARIYORLAR

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde yaşanan selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek, AFAD ve Jandarmanın arama kurtarma ekipleri tarafından 26 gündür içerisi taş ve çamurla dolan HES inşaatı tünelinde arıyorlar.

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde yaşanan selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek, AFAD ve Jandarmanın arama kurtarma ekipleri tarafından 26 gündür içerisi taş ve çamurla dolan HES inşaatı tünelinde arıyorlar.

İspir ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte sel meydana geldi. Sel suları, çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı. Tünelde inşaat işçisi, 1 çocuk babası, Ordulu Mustafa Aksöyek kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, Aksöyek için arama çalışması başlattı. Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'e şu ana kadar ulaşamadı. Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve diğer kurumlara ait yaklaşık 50 kişi çamur ve irili ufaklı taşla dolu tünelde arammalarını aralıksız sürdüyor. 436 metre uzunluğundaki tünelin 400 metrelik bölümünün içindeki su ve çamuru temizleyen ekipler, kalan 36 metrede aramaya devam ediyor. Sel sularının sürüklediği tünel inşaatında kullanılan iş makinelerine ulaşan ekipler, Mustafa Aksöyek'i bulmak için zor şartlar altında aralıksız çalışıyor. Çamur ve su sebebiyle tünel içerisindeki metre metre ilerleyen ekipler, bir taraftan temizlik yapıyor bir taraftan Aksöyek'i arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı