Selçuklu Sultanı Keykavus ölümünün 802. yılında Sivas'ta anıldı
Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. İzzeddin Keykavus, ölümünün 802. yılında Sivas'ta kabri başında anıldı.
SİVAS (AA) - Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. İzzeddin Keykavus, ölümünün 802. yılında Sivas'ta kabri başında anıldı.
Anma programı, Keykavus'un kabrinin bulunduğu, 1217 yılında Sivas'ta darüşşifa olarak yaptırılan, Osmanlı döneminde medrese olarak kullanılan Şifaiye Medresesi'nde düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Anadolu Selçuklu hükümdarı için dua okundu.
Programa, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve vatandaşlar katıldı.
Anma kapsamında, Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda "Sultan I. İzzeddin Keykavus'un Hayatı ve Şahsiyeti" konulu konferans verildi.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri