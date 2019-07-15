Selçuklu butik otel işletmecilerine " destinasyon" sunumu

Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ilk kez bir turizm sorumlusu bulunması sebebiyle toplantının önemli paydaşlarından biri olan Selçuk Belediyesi'nin gerek kurum içi çalışmalarla, gerekse öncüsü olacağı turizm çalıştaylarıyla Selçuk turizmine yön verecek olması sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

TURİZM PAYDAŞLARINA BELEDİYE GÜVENCESİ

Selçuk Efes Küçük Oteller Derneği toplantısına kurum düzeyinde katılım gösteren Selçuk Belediyesi adına konuşan Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Gülmez Selçuk Belediyesi bünyesinde ilk kez bir turizm sorumlusu bulunmasının önemine dikkat çekerek; " Selçuk Efes Küçük Oteller Derneği nasıl kent turizmi adına bir ihtiyaçtan doğduysa biz Selçuk Belediyesi olarak,sizlerle aynı hedeflere sahip, bu hedeflere ulaşma yolundaki sorunları çözmeyi amaç edinen bir yönetim anlayışına sahibiz. Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ilk kez bir turizm sorumlusu olarak Sayın Özgür Gökdemir'in görev alması yönünde bir girişimde bulunuldu. Belediye başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel de düzenlenecek turizm çalıştaylarıyla bu konuya kurumumuz açısından verilen önemi ortaya koyuyor.Bunun sizlere ve Selçuk turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu konuda Selçuk turizm sektörüne, Selçuk'ta hepimizin amacı olan yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması, kent turizminin daha iyi seviyelere gelmesi ve bunun dışında kültür, sosyal yaşam ve ekonomi gibi kent dinamiklerinin gelişimi konusunda hep birlikte katkı sunacağımızı düşünüyorum" dedi.

ENTEGRASYON BAŞARI GETİRDİ

Selçuk turizmini daha sürdürülebilir, verimli ve kaliteli hale getirmekamacıyla kurulan Selçuk Efes Küçük Oteller Derneği, dernek üyesi işletmelerde gerçekleşen periyodik toplantıda bir konuşma yapan dernek üyesi Ali Serkan Atlan, Selçuk Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen Şen Şeftali Şenliği'nin organize edilmesinde belediye ile dernek arasında gerçekleşen koordinasyona vebelediye tarafından şenliğe davet edilen bloggerlar üzerinden sosyal medyada yapılan tanıtım atağına dikkat çekerek sözlerine başladı.

Turizmde resmi ve tüzel kurumların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çeken Atlan; "Bir yıl önce kurulan derneğimizin temel amacı Selçuk turizmine ivme kazandırmak, Selçuk'un turizmden hak ettiği payı alması ve kentin bir destinasyon alanı olması yolunda resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmaktır. Selçuk Belediyesi tarafından geçtiğimiz Pazar düzenlenen Şen Şeftali Şenliği bize resmi kurumlarla, turizmde bizim gibi sivil yapılanmalarla birlikte hareket etmesinin doğuracağı pozitif sonuçları gösterdi.Selçuk Belediyesi'nin yanı sıra Selçuk Ticaret Odası ve Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile gerekli entegrasyonun sağlaması sonucu Selçuk'un turizmdedestinasyon alanları ve kendi markalarını yaratması yolunda önemli adımlar atılacağına inanıyorum" dedi.

SELÇUK TURİZMİNİN GELECEĞİ BUTİK OTELCİLİKTE

Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Selçuk'ta ticari faaliyet gösteren tüm ticari işletmelerin üst çatısı olarak Selçuk Ticaret Odası'nın turizmde butik otelciliği önemsediğini belirtti. Yolcu; "Butik otelcilik, Selçuk'un gelecekteki turizmidir. Çünkü Selçuk'un turizmden kent merkeziyle pay alabilmesi büyük ölçüde butik otellerle mümkündür. Selçuk'un turizm geleceğinin butik otelcilikte olması sebebiyle sizlere sonuna kadar destek olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Toplantıya ev sahibeliği yapan Müjde Tönbekici dernek üyelerini tanıtarak; kendi işletmesi açından gastronomi turizminin kendi işletmesi açısından örnek verdi.

TURİZMDE MARKA OLMANIN YOLU DESTİNASYON OLUŞTURMAKTAN GEÇİYOR

Selçuk Efes Küçük Oteller Derneği'nin toplantısında bir sunum yapan Turizm Marka Uzmanı Dr. Metin Çelik 14 yıl boyunca 34 şehrirde turizm markası yaratma konusundaki deneyimlerini yaptığı sunumdapaylaştı. Turizmde markalaşma, destinasyon oluşturma, paket programların oluşturulması, konsept oluşturma gibi konulara değindiği sunumda Çelik; "Nitelikli turist turizm destinasyonlarında daha farklı şeyler arıyor. Turizm deniz, kum, güneş ya da tarihi eserlerin ötesine geçti. Artık turist yerli ya da yabancı olsun gittiği yerde farklı deneyimler yaşamak istiyor.Destinasyon kavramının ve bu kavram içerisinde oluşturulacak turizm konseptlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. Var olan destinasyoniçerisinde turistlerin katılabileceği, bölgenin değerlerinden beslenen mizansenlere dayanan etkinlikler oluşturulmalıdır; hikayeler yaratılmalıdır. Etkinliklerle gelen turiste farklı deneyimler yaşatılma olanağı sağlanmalıdır " dedi.

Her destinasyonun o bölgede yer alan turizm paydaşlarıyla acentalar için ürün oluşturabileceğini belirten Çelik, turizmcilerin bulundukları destinasyonlar içerisinde paket programlar oluşturmaları, bu süreçte resmi kurumlardan destek almaları ve etkili bir tanıtımla süreci tamamlamaları konusundaTürkiye'de birçok şehirden örnek verdi.

Markalaştırılan illerin turizm paket programlarının acentaların programına girmesinin ürün oluşturma süreciyle mümkün olduğunu belirten Dr. Metin Çelik; gastronomi, eko turizm, inanç turizmi açısından Selçuk Efes'in çok büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek; Selçuk Efes'te bu turizm türlerinde gerçekleştirilebilecek projeler ile küçük otel işletmecileriyle fikir alış verişinde bulundu.

Kaynak: Bültenler