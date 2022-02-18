Selçuk'ta üç parti Efes Alt Kapı Otoparkı için birleşti: Ankara'da kritik temaslar

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve beraberindeki AK Partili, CHP'li ve MHP'li meclis üyeleri, Efes Alt Kapı Otoparkı işletme hakkının belediyede kalması için Ankara'da temaslarda bulundu.

Efes Alt Kapı Otoparkı işletme hakkının Selçuk Belediyesinde kalması için temaslar sürüyor. Başlatılan "Efes Bizimdir" imza kampanyasının tamamlanmasının ardından CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, beraberindeki heyetle Ankara'nın yolunu tuttu. Ankara'da kritik görüşmeler yapan Başkan Ceritoğlu Sengel'e meclis üyeleri; AK Partili Sema Yeşilçimen, Hakan Bayraklı, MHP'li Burhan Öznur ve CHP'li Nuri Caferoğlu eşlik etti.

"Kentimizin ve hemşehrilerimizin menfaatleri söz konusu olduğunda birlikte çalıştık"

Söz konusu ziyaretleri değerlendiren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kentin yönetimini devraldığımız ilk günden bu yana, kentimizin ve hemşehrilerimizin menfaatleri söz konusu olduğunda, tüm meclis üyelerimiz, siyasi partilerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte ortak tavır aldık, ortak geleceğimiz için birlikte çalıştık. Kentimizin kamusal hizmetlerinin devamlılığı ve yerel ekonomimizin varlığı için hayati önem taşıyan Efes Alt Kapı Otoparkının belediyemize ait işletme hakkı söz konusu olduğunda da sürecin başından beri birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz oldu. 'Efes Bizimdir' diyerek çıktığımız bu yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Başta Efes Alt Kapı Otoparkının işletme hakkı olmak üzere çeşitli sorunları dile getirdik"

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, şöyle devam etti:

"Ankara ziyaretimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, başta Efes Alt Kapı Otoparkının işletme hakkı olmak üzere kentimizin çeşitli ihtiyaç ve sorunlarını dile getirdik, karşılıklı istişare şansına sahip olduk. Bundan sonra da kentimizin ihtiyaçlarını ve haklarını elde edeceğimize olan inanç ve kararlılıkla, çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sürdüreceğiz." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel