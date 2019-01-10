Selçuk'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" vesilesiyle düzenlenen program ulusal ve yerel basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in davetiyle gerçekleşen programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Özden Konur, öğretim üyeleri ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in çok arzu etmesine rağmen Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı nedeniyle programa katılamadığını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'in selamlarını ileterek, hakkı hak bildiği için savunan, hukuku hakkın rızası için gözeten, mazlum coğrafyaların isyanını küresel gözlerin görmelerini sağlamaya çalışan, kutsal bir mesleğin icracıları olan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

"Gazeteciler büyük Türkiye rüyasının teminatısınız"

Gazeteciliğin doğrunun sesi olan, mazlumun hakkı için gerçeği yüksek sesle söyleyebilen, bu uğurda canı pahasına mücadele eden bir meslek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Okka, "Agah Efendiden, Abdürreşid İbrahim'e, Mehmed Akif'ten, Necip Fazıl'a, Abdürrahim Karakoç'tan yakın zamanda katledilen Cemal Kaşıkçı'ya kadar birçok fikir insanının icra ettiği bu güzide mesleğin, bugünkü temsilcileri olan siz değerli gazeteciler büyük Türkiye rüyasının teminatısınız. Küresel dünyada, gelişmiş ve demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri, kuşkusuz bağımsız basın ve bağımsız gazetecidir. Tarafsız, özgür, ilkeli bir basın yapısı ve gazeteci kadrosu; toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin motor gücü olarak çalışmaktadır. Gazeteci bu doğrultuda toplumunu bir adım daha öteye götürmenin mücadelesini vermektedir" dedi.

Bir basın mensubunun toplumunu gelişmeye sevk eden, insanını hakkın emri olan akletmeye teşvik eden, toplumuna doğru bilgiyi taşımayı amaç edinen, bu amaçta lokomotif görevi üstlenen çok yönlü bir misyonun temsilcisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okka, "Bu önemli misyonu yerine getirebilmek için her türlü koşullar altında, mesai saati ve çalışma mekanı gözetmeksizin verdiği mücadele övgüye layıktır. Türkiye'nin son yıllarda hem bölgesel hem de küresel düzeyde yapmış olduğu kalkınma hamlesinin tanığı, ortağı ve topluma taşıyıcısıdır basın mensuplarımız. Bu kapsamda, ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını, üniversitemizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan çalışan gazetecilerimiz, büyük Türkiye'nin inşasına da katkı sunmaktadır" diye konuştu.

"Gazetecilik kutsal bir meslek"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak tüm basın mensuplarına meslek hayatlarında başarılar dileyip 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, "Çalışan, çalışmayan tüm gazeteci meslektaşlarımızın 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum. Bizleri, unutmadığı için Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program sonunda gazetecilere, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü olarak günün anısına hediye takdim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA