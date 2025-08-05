Yüksek Askeri Şûra toplantısında alınan kritik kararlar sonrası Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Selçuk Bayraktaroğlu, kamuoyunun yakın takibine girdi. Komuta kademesindeki bu önemli değişiklik sonrası, Bayraktaroğlu'nun hayatı, askeri kariyeri ve geçmiş görevleri merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktaroğlu'nun rütbesi nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

1961 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinde dünyaya gelen Bayraktaroğlu, askeri eğitimine Kuleli Askerî Lisesi'nde başladı. 1977'de bu okuldan mezun olan Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1982'de ise Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi'ni başarıyla tamamladı. 1993'te Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay unvanını aldı; 1997 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Selçuk Bayraktaroğlu'nun rütbesi nedir

2000 yılında muhabere kurmay albay rütbesine yükselen Bayraktaroğlu, 2009 yılına kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu. Aynı yıl tuğgeneralliğe terfi etti ve 9. Motorize Piyade Tugayı Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı görevlerini üstlendi.

2013 yılında tümgeneral olan Bayraktaroğlu, Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı ile 3. Ordu Kurmay Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. 2016'da korgeneral rütbesine yükseldi ve Genelkurmay Personel Başkanlığı'na atandı. 2020 yılında Orgeneral Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi sonrası Genelkurmay II. Başkanlığı görevini vekâleten yürüttü. 2021'de orgeneralliğe terfi etti ve aynı yıl asaleten Genelkurmay II. Başkanlığı'na getirildi. 2021 yılında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırıldı.

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir

16 Ağustos 2023 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Bayraktaroğlu, 5 Ağustos 2025 tarihinde alınan Yüksek Askerî Şûra kararıyla Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey komutanlığına yükselen Bayraktaroğlu, yeni dönemde TSK'nın komuta yapısında önemli bir rol üstlenecek.