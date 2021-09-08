Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar biyografisi!

Selçuk Bayraktar, kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda (T3 Vakfı) yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanın teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak için çalışmaktadır. Hayatı merak edilen Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar mesleği nedir? Selçuk Bayraktar hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Peki, Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar mesleği nedir? Selçuk Bayraktar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Selçuk Bayraktar, 1979 İstanbul-Sarıyer'de doğmuştur. İlköğrenimini Sarıyer İlköğretim İlkokulu'nda tamamlayıp, 1997 yılında Robert Kolej'den mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etti. Üniversite eğitimi esnasında University of Pennsylvania'nın (UPenn) GRASP laboratuvarından staj kabulü aldı. Staj kapsamında almış olduğu burs teklifiyle, yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında Elektrik Mühendisliği Bölümünde Upenn'de sürdürdü. Araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez İHA'ların formasyon uçuşu deneyleri, hava-yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi almıştır. MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürütmüştür. 2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını almıştır. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye dönmüştür.

2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknik müdürlük (CTO) görevini yürütmektedir. Baykar bünyesinde Milli ve Özgün olarak geliştirilen İnsansız Hava Aracı Sistemleri'nin aviyonik sistem mimarisi, uçuş kontrol, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme vb. konularda çalışmaktadır.

Yürütmüş olduğu çalışmaların başında Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Hava Aracı olan Bayraktar MİNİ İHA ile 2014'te TSK envanterine giren ve bugün 300 bin başarılı uçuş saatini geride bırakarak sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Bayraktar TB2 S/İHA sistemi de bulunmaktadır. Bayraktar, aynı zamanda Aralık 2019'da dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşın Türkiye'de başlatılan mücadeleye liderlik etmiş ve yerli yoğun bakım ventilatörü geliştirme faaliyetlerini yürütmüştür. Bu çalışmalar sonucunda, BIOSYS, BAYKAR, ASELSAN ve ARÇELİK tarafından üretilen yerli solunum cihazı Türkiye tarafından dünyanın birçok ülkesine ihraç ve hibe edilmiştir.

Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtardığı Tek Vatan Harekatı'nda dünya tarihinde ilk kez bir savaşın kaderini değiştirerek harp tarihine geçmiştir. Selçuk Bayraktar bu başarı nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmüştür. Karabağ Nişanı Selçuk Bayraktar'a 1 Nisan 2021'de Bakü'de düzenlenen törenle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından takdim edilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yayınladığı kararda Bayraktar'a nişanı, "Tek millet iki devlet prensibi doğrultusunda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine, işbirliğinin geliştirilmesine, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanmasına yaptığı katkılar" nedeniyle verdiğini açıklamıştır.

Selçuk Bayraktar şu anda Türkiye'nin ilk Taarruzi İHA sistemi olan 5.5 ton ağırlığındaki Bayraktar AKINCI TİHA'nın geliştirme faaliyetlerine liderlik etmektedir. Savunma sanayi dışında da milli ve özgün teknoloji geliştirme çalışmalarına katılan Bayraktar, Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'yi geliştiren ekibin de başında yer almaktadır. Bayraktar son olarak AKINCI projesini takiben yoğunlaşılacak Muharip İnsansız Savaş Uçağı Sistemi ile ilgili geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Selçuk Bayraktar, kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda (T3 Vakfı) yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanın teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak için çalışmaktadır. T3 Vakfı bünyesinde stratejik önemi yüksek, küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlere yönelik girişim, araştırma-geliştirme ile projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek için çalışmalar yürütmektedir. Bayraktar, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu gerçekleştirmek için vakfın bilimsel çalışmalarına Mütevelli Heyeti Başkanı olarak liderlik etmektedir. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi için çok kritik olduğunu düşündüğü Havacılık ve Uzay tutkusunu tüm topluma yayma maksadıyla ülkemizin ilk ve tek havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST'i ekibi ve paydaş kurumlar ile birlikte düzenlemektedir.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile 2016 yılında evlenen Bayraktar, bir çocuk babasıdır. Hususi pilot lisansına sahiptir.

BAŞARILAR

Milli Havacılık rekorlarına imza atan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin güdüm ve kontrol sistemi tasarımı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk Milli İHA olma ünvanına sahip Bayraktar Mini İHA'nın tasarımı

Bayraktar TB2 İHA Sistemi ile Milli Füze atışının başarıyla tamamlama (Türk Patent Enstitüsü Tescil No: 2015 03023)

Türkiye'nin ilk döner kanat İHA Sistemi Malazgirt İHA'nın tasarımı

ÖDÜLLER VE TEŞEKKÜRLER

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İTÜ IEEE Öğrenci kolu tarafından düzenlenen Projekent 2011 katkısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatro-Tek '11 Etkinliği Katılımı ve Teşekkür Belgesi

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Future Flight Design Yarışması Jüri Üyeliği ve Bilimsel Danışmanlık, Hava Harp Okulu, FFD 2013 »

PATENTLERİ

Hava Araçları İçin Otomatik İniş-Kalkış Sistemi (Türk Patent Enstitüsü 2015/07928)

Değişen Çalışma Şartlarını Algılayabilen Elektromekanik Servo Motor Kontrollü Eyleyici Sistemi Ve Kontrol Metodu (Türk Patent Enstitüsü 2015/14111)

Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)

Ekg Cihazı (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)