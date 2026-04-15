Destici: Türkiye'nin ara seçime değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ara seçim çağrısına karşı çıkarak, Türkiye’nin mevcut koşullarda seçime değil birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Destici ayrıca CHP’nin bu talebi gündem değiştirme amacıyla dile getirdiğini öne sürdü.

“SEÇİM DEĞİL, GÜVENLİK VE BİRLİK ÖNCELİK OLMALI”

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, Türkiye’nin çevresindeki savaş ortamına dikkat çekerek, “Şu anda Türkiye'nin bir ara seçime değil, tam tersine çevremizdeki savaş ortamından dolayı birliğe, beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Destici, seçim tartışmaları yerine ülke güvenliği ve toplumsal birlik konularına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

“CHP GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR”

CHP’nin ara seçim talebini eleştiren Destici, bu çıkışın belediyelere yönelik soruşturmaları gündemden düşürme amacı taşıdığını iddia etti. Destici, “Türkiye’yi bir seçim atmosferine sokarak gündemi değiştirmek istiyorlar ancak bunda başarılı olacaklarını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE ORTAK HEDEF”

“Terörsüz Türkiye” hedefinin altını çizen Destici, kalıcı barışın ancak somut ve geri dönülmez adımlarla sağlanabileceğini belirtti. Silahın gölgesinde yürütülen süreçlerin kalıcı çözüm üretmeyeceğini ifade etti.

SU FATURALARINA TEPKİ

Ankara’daki su faturalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, zam oranlarını eleştirerek, “Enflasyon yüzde 30’sa suya da en fazla o kadar zam yapılmalı. Bu keyfilik olamaz” dedi.

ŞANLIURFA’DAKİ SALDIRIYA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Destici, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.