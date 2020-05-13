Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı
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Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı

T3 Vakfı, İBB ile arasındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Konuya ilişkin T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" dedi.

Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı
13.05.2020 22:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:57

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik" denildi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İFTİRANIN TARAFINDA SAF TUTANLARLA YOLUMUZU AYIRDIK

Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.

Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İBB ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine ilişkin iş birliği hakkındaki CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın dile getirdiği bağış iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek İmamoğlu'na çağrı yapmıştı.

"YA TEKZİP EDİN YA DA SÖZLEŞMEYİ FESHEDERİZ"

Ağbaba'nın iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tekzip etmeye davet eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var."

Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı

Güncel Manşet

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