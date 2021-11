Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Selahattin Dönmez hakkında araştırmalar yapılıyor. Selahattin Dönmez kimdir? Selahattin Dönmez kaç yaşında, nereli? Selahattin Dönmez hayatı ve biyografisi!

SELAHATTİN DÖNMEZ KİMDİR?

Selahattin Dönmez Fark Etmeden Diyet Beslenme ve Eğitim Danışmanlığının kurucusudur. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Diyetisyen, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Diyetetik Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını "Erken Tedavi Başlanan Okul Öncesi Yaş Grubu Klasik Fenilketonürili Çocukların Beslenme Durumu" konusunda tezini bitirerek Beslenme Uzmanı olarak mezun olmuştur.

1999 yılında Fark Etmeden Diyet Beslenme ve Eğitim Danışmanlığını kuran Selahattin Dönmez aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı'nda Bilim Uzmanı olarak göreve başlamıştır. 2000-2001'de Londra'da Royal College of Physicians'ta Metabolik Hastalıklarda Beslenme alanında Medical Masterclass eğitimi almış, 2006'da Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisinin "Yetişkinlerde Kilo Kontrolü", 2007'de Harvard Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Beslenme Bilimlerinin "Enteral ve Parenteral Beslenme" ve 2009'da "Şişmanlığın Tedavisinde Pratik Tedavi Yöntemleri" sertifika programlarını başarı ile tamamlayan ilk Türk Diyetisyen olmuştur. Bilimsel alanda önemli dergiler olan Annual of Nutrition and Metabolism, Laboratorine Medicana ve Journal of Inherited Metabolism'de metabolik hastalıkların klinik bulgu ve diyet tedavileri, International Journal of Obesity ve Appetite'de obezite diyet tedavisi, yeme davranış bozukluğuna yaklaşım ile ilgili yayınları yayınlanmıştır.

2008 yılında "Popüler Diyetlerin Metabolizma Üzerine Klinik Etkileri", 2011 yılında "Çocuk ve Ergenlerde Şişmanlığın Tedavisinde Engeller" konusunda Türkiye Diyetisyenler Derneği yayınlarında ve 2017'de Beslenme ve Diyetetiğin Psikososyal Boyutu kitabında "Beslenme ve Medya" adlı kitap bölümleri bulunmaktadır.

Görsel ve yazılı basında etkin yer alan Sağlıklı Beslenme Uzmanı Selahattin Dönmez; 2003-2005 yılları arasında Sabah Gazetesi – Cumartesi ekinde "Fark Etmeden Diyet" yazı dizisi ile her hafta sağlıklı beslenme bilgilerini okuyucuları ile paylaşmıştır. 2009-2014 yılları arasında Star Gazetesinde "Yeni Bir Hayat" adlı köşesinde her gün beslenme bilgileri paylaşmıştır. 2014 yılından itibaren yeniden Sabah Gazetesi yazar grubuna katılmış, gazetenin Cumartesi ekinde "Yaşam" köşesinde iyi yaşam, sağlıklı beslenme konularında yazıları yayınlanmaktadır. Formsante, Alem, Mother and Baby, Mens Fitness, Womens Fitness, BeStyle Magazin, MAG ve Baby and You gibi dergi sektörünün önde gelen markalarında Bilim Uzmanlığı ve köşe yazarlığı yapmıştır.

2004-2005'te Kanal Türk "Kadının Günlüğü", 2005-2007'de Elmax TV "Fark Etmeden Diyet", 2007'de Atv "Süper Lady", 2008'de Atv "Kadının Gücü", 2010-2011'de NTV "Gülay Afşar ile Hafta Sonu", 2012'de Star TV "Yeni Bir Hayat", 2013'de Star TV Melek Baykal'ın "Melek", 2015'de A Haber"Hayat Rehberi", 2016-2017'de NTV 'de Demet Şener ile "Tam Zamanı" programında sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, düşük kalorili tarifler, doğru fiziksel aktivite konularında "Beslenme Danışmanı ve Kilo Yönetimi Uzmanı" olarak program yapmıştır.

Sağlıklı yaşam, uzun yaşamın beslenme sırları, sağlıklı zayıflama, metabolizma ve doğal beslenme ilkeleri içerikli Turkcell Akademi, TAV İşletme Hizmetleri, Bayer Türkiye, Hedef Holding, Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Türkiye Maliye Bakanlığı Vergi Defterdarları Başkanlığı, TC Deniz Kuvvetleri Güney Saha Komutanlığı, Borçelik Çelik Sanayi, Brisa Akademi, Unilever, Altıparmak, Nestle, Eti, Ekiciler, Dardanel, Adana – İstanbul Rotary Kulüpleri, Amway ve Vitabiotics gibi iş dünyasının önemli sektöründe yer alan şirketlerin beyaz yakalı grubuna kurumsal beslenme eğitimleri vermiştir.

2004'te "Fark Etmeden Diyet", 2007'de "Fark Etmeden Diyet'le Yeni Bir Hayat", 2008'de "Fark Etmeden Diyet'le Kalıcı Kilo Verme", 2010'da "MUCİZEsiz ZAYIFLAMA", 2013'de "Fark Etmeden Diyet'le Sorular ve Cevaplar + sağlığı iyileştiren formüller" ve 2015'de "Dönmez Diyeti" adında altı adet, sağlıklı beslenmede stratejileri, kilo yönetiminde püf noktaları ve Türkiye'ye özgü besinlerle hazırlanmış diyetleri konu alan kitapları bulunmaktadır.

2005 – 2010 yılları arasında American Overseas Dietetic Association Ülke Temsilcisi, 2009 – 2010 yılları arasında Türkiye Diyetisyenler Derneğinin Dış İlişkiler Komisyonu başkanı olarak görevlendirilmiştir. Aynı yıl Türkiye Diyetisyenler Derneği'nin EFAD (The European Federation of the Associations of Dietitians) ve ICDA (International Condeferation of Dietetic Associations) Türkiye delegesi olarak "Dietetic Network" grubunda çalışmıştır.

Halen İstanbul'da Fark Etmeden Diyet Beslenme ve Eğitim Danışmanlığı'nda Uzman Diyetisyen olarak çalışmaktadır. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak "Tarife Geliştirme ve Porsiyonlama" ve "Doğumsal Metabolik Hastalıklarda Beslenme" derslerini vermektedir. Sabah Gazetesi Cumartesi ekinde, Baby and You, BeStyle Magazin ve MAG dergilerinde beslenme yazarlığı yapmaktadır. Türkiye ilk ve tek sağlıklı beslenme dergisi Healthy Food Guide Türkiye edisyonunun Genel Yayın Yönetmenidir. Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez; Türkiye Diyetisyenler Derneği, The American Academy of Nutrition and Dietetic's ve Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği üyesidir. Prof. Dr. Ayşe Baysal hocamızın büyük emekle kurduğu "Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitim ve Araştırma Vakfı (BESVAK)" Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet