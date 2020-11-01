Selahattin Demirtaş'tan İzmir depremi paylaşımı: Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir
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Selahattin Demirtaş'tan İzmir depremi paylaşımı: Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir

01.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:06

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm" mesajını paylaştı.

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"TÜM KALBİM SENİNLE İZMİR"

Demirtaş paylaşımında, "Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'tan İzmir depremi paylaşımı: Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir

62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 940 KİŞİ YARALANDI

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 62 kişi hayatını kaybetti, 940 kişi yaralandı. 8 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, 218 kişininse tedavisi devam ediyor.

Selahattin Demirtaş'tan İzmir depremi paylaşımı: Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 19:06:18. #1.15#
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