Selahattin Demirtaş'tan İzmir depremi paylaşımı: Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm" mesajını paylaştı.