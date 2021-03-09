Selahattin Demirtaş'tan İYİ Parti'ye tepki: HDP'ye ayar vermeye kalkmak hadleri değil

Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı sonrası İYİ Parti ile HDP arasında krize neden oldu. İmamoğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i aynı mesajda anmasına İYİ Parti kanadından çok sert açıklamalar ile tepki gelirken, son olarak tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş topa girdi. Demirtaş, İYİ Partililere sert sözlerle yüklendi.

"HDP'YE KİMSENİN AYAR VERMEYE HAKKI YOK"

BBC Türkçe'nin sorularını avukatı aracılığıyla yanıtlayan eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş İYİ Partililerin HDP açıklamaları ile ilgili, "HDP ve İYİ Parti, birbirlerinin görüşlerini ve siyasetini kabul etmek zorunda değildirler. Demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez. İsim vermeye gerek görmüyorum ama belli birkaç kişinin bana ve partimize karşı kullandıkları dilin Cumhur İttifakı'nın ötekileştirici, zehirli dilinden farkı yok." ifadelerini kullandı.