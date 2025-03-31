Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51. bölüm full HD tek parça izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Melik İsmail'in kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyonunun ardından, Gümüştekin'le son yüzleşme yaşanır. Mila ile yaptığı ittifak Gümüştekin'i kurtarmaya yetecek midir? Selahaddin Kerek'ten önce Şam için tehdit unsuru olan bir kaleye yönelir: Hedef, Tapınakçıların karargâhı Beytülahzan Kalesi'dir. Kerek'teki dengeler geçici olarak donmuş, Kudüs'e giden yol üzerindeki en stratejik tehdit artık Beytülahzan'dır. Selahaddin, savaş meydanında değil, yerin altından yürütülecek zekice bir hamleyle bu kaleyi düşürmeyi planlar. Kale savunmasında karşısında bulduğu kişi ise Balian'dır. Kral Baldwin'in yıllardır saklı olan Kutsal Kase'yi bulup ortaya çıkarmasıyla, mutlak iktidarına herkes boyun eğmek zorunda kalır. Guy, şimdilik Krallık hayalini ertelemek zorundadır. Kral Baldwin bütün güçleri birleştirip Selahaddin'e karşı koymak ona hiçbir yerde geçit vermemek konusunda kararlıdır; Beytülahzan'ı hep birlikte savunacaklardır. Eyyubi birlikleri, tapınakçıların savunmasını aşmak ve Beytülahzan'ı almak için surların altına lağım tünelleri kazarken, düşmanlar da boş durmaz. Bu savaşın kazananı kim olacaktır?

SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİM?

Dizide, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın aralarında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Selahaddin Eyyubi'yi canlandırmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Güneş, "Eyyubi benim için merhamet ve adalet demek. Hem bir alim hem de büyük bir komutan. Bütün o geçmişinden ziyade büyük bir savaşçıya dönüşmesi beni çok etkiledi. Bunu adalet, akıl ve merhamet yoluyla yapması gerçekten hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

Bütün Müslüman aleminin bu diziyi beklediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Umarım projemiz hakkıyla böyle gerçekten o insanlara umut ışığı olabilir. Dünyaya bir duyarlılık kazandırmak, bir umut olarak Filistin'deki insanların seslerinin çıkmasında katkımız olmasını dileriz." diye konuştu.

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Dilin Döğer de böylesine büyük bir projede yer aldığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getirerek, "Filmde cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandırıyorum. Onun duygusal yanları elbette var ama büyüdüğü dünyadan dolayı yükümlülüklerini yerine getirmek ve dik durmak zorunda. Ben de onun bu duruşunu çok seviyorum. Her şeyiyle beni çok büyüledi, ismi de öyle 'Gök' anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Selahaddin Eyyubi dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

Selahaddin Eyyubi dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.