Şeker hastalığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler

Şeker hastalığı pankreas kaynaklı bir hastalık olup çok yaygın görülmektedir.

Şeker hastalığı pankreas kaynaklı bir hastalık olup çok yaygın görülmektedir. Pankreasın vücudun ihtiyaç duyacağı şeker üretememesi en büyük nedenlerinden biridir. Üretilen insülinin vücut tarafından kullanılamaması da etken faktörlerden biri olarak görülüyor. Dünya çapında 500 milyona yakın insanda diyabet rahatsızlığı görülmektedir. Önümüzdeki elli yıl içerisinde bu sayının en az 700 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Belirtileri ve nedenlerine bağlı olarak birçok çeşidi bulunuyor.

Şeker Hastalığına Ne İyi Gelir? Şeker Hastalığına İyi Gelen Meyve, Sebze, Doğal ve Bitkisel Çözümler

Balık: Kırmızı et yerine balıktüketimine ağırlık verilmelidir. Omega 3 bakımından zengin olan soğuk su balıkları ızgara ya da haşlama yoluyla pişirildiği takdirde şeker hastalarına çok daha iyi gelmektedir.

Yoğurt: Öğün aralarında şeker ve çikolata gibi atıştırmalar yerine açlık hissi yoğurt ile bastırılabilir. Tip 2 diyabet beslenme listelerinde sıklıkla yer alan yoğurtların yağsız ya da az yağlı olmasına özen gösterilmelidir.

Kuruyemiş: Şeker hastaları, beslenmelerine maksimum oranda özen göstermesi gereken hastalardır. Bu nedenle öğün aralarında magnezyum açısından çok zengin olan badem, kabak çekirdeği, fıstık ve ceviz gibi ürünler tüketilebilir.

Armut: İçeriğindeki çözünür lif ile bağırsakta glikoz emilimini yavaşlatarak kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur.

Bunların dışında zerdeçal, arpa, elma, havuç, avokado, incir, bulgur, yoğurt, çörek otu, muz ve kivi gibi tamamen doğal gıdalar her tip şeker hastalığında rahatlıkla tüketilebilir.

Su içmenin şeker hastalığına faydası nedir?

Günlük ihtiyaç olan sıvının tüketilmesi, kan şekerini sağlıklı bir düzeyde tutmaya yardımcı olur. Ayrıca sıvı tüketimiyle böbreklerden idrar çıkışı artarak kandaki fazla şeker de vücuttan atılır. Ayrıca vücudun sıvı ihtiyacı şekerli içeceklerle değil, su ve soda gibi içeceklerle karşılanmalı.

Şeker hastalığı ve baş ağrısı nasıl geçer?

Şeker hastalığı için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Baş ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Limon, tarçın, tahin ve sarımsak şeker hastalığına iyi gelir mi?

Limon, tarçın ve sarımsağın kan şekerini düşürebileceği iddiasının bilimsel karşılığı yoktur ve ispatlanmamıştır.

Şeker Hastalığı Neden Olur? Şeker Hastalığının Nedenleri

1- Obezite: Aşırı kiloya bağlı olarak gelişen obezite birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi şeker hastalığının en yaygın nedenleri arasındadır. Obezite, dünya genelinde en tehlikeli hastalıklardan biri olarak kabul edilmektedir. Çocuklarda hem obezite hem de şeker hastalığının görülme sıklığı son yıllarda tırmanışa geçmiştir.

2- Hareket etmemek: Çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak hareketsiz yaşam tarzı, birçok farklı hastalığın gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. İnsülin üretimini destekleyen sportif faaliyetler ve egzersizler ihmal edilmeden yapılmalıdır. Yaşı geçkin ve kilosu fazla olan kişiler ise en azından günlük olarak yürüyüş yapabilir.

3- Hazır gıdalar: Sağlıksız ve dengesiz beslenmenin önünü açan hazır gıdalar, bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bağışıklık sisteminin eski işlevlerini yerine getirememesi hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabet hastalığının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Bunun dışında genetik etkiler, stres, kaygı ve ağırlığı fazla olan bebeklerin doğumu da diyabet hastalığının ana nedenleri arasındadır.

Şeker Hastalığı Çeşitleri

1- Gizli şeker: Tıp literatüründeki karşılığı pre-diyabet olan şeker hastalığı tipidir. Uzmanlar tarafından tip 1 ve tip 2 diyabetinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İnsülin seviyesi normalin altında olsa da diğer şeker hastalıklarına oranla daha yüksektir.

2- Tip 1 Diyabet: Pankreas ve beta hücrelerinin zarar görmesi sonucu oluşur. Hastalar hayatları boyunca vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri enjeksiyon yoluyla almak zorundadır.

2- Tip 2 Diyabet: En yaygın görülen diyabet türüdür. Sadece yeterli insülin üretilmediğinde ortaya çıkmaz. Bununla birlikte çeşitli fizyolojik nedenlerden ötürü, vücut yapısı üretilen insüline cevap veremezse, bu hastalığın ilk belirtileri ortaya çıkar.

Tip 1 Şeker Hastalığının Belirtileri

1- Sık sık su içme ihtiyacı: En yaygın belirtiler arasında ağız kuruluğu ve su tüketme ihtiyacı gelmektedir. Kişiler dakikalar öncesinde su içmiş olmalarına, saatlerdir su içmemiş gibi susuzluk hissedebilirler.

2- Sık sık idrara çıkma: Hastaların yüzde doksanında sık sık idrara çıkma ihtiyacı bulunur. Özellikle geceleri defalarca tuvalete gidilebilir.

Tip 2 Şeker Hastalığının Belirtileri

1- Vücut direncinin düşmesi: Vücut direncinin düşmesi ile birlikte cilt dokusunda da belli başlı değişimler yaşanır. Yaraların iyileşme süresi giderek uzar. Ağız ve damak yaraları baş gösterebilir.

2- Sürekli acıkma: Tip 1 şeker hastalığında ani kilo kayıpları gözlemlenirken, Tip 2 diyabet hastalarında sürekli acıkma belirtileri gözlemlenmiştir.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Kaynak: Hürriyet