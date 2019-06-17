Şehzadeler'in deprem belleği, geleceğe şekil verecek

Şehzadeler Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa Valiliği YİKOB ve Sanko Enerji arasında imzalanan bir protokol ile Manisa Fayı'nın Doğu kısmını oluşturan Yukarıçobanisa-Manisa arasındaki bölgenin, geçmişteki deprem hareketliliği belirlenecek. Şehzadeler'in gelecekteki yapılaşma ve kentleşmesi de bu hareketlilik ve olası deprem riski dikkate alınarak şekillendirilecek.

2011 yılında yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Şehzadeler Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa Valiliği YİKOB ve Sanko Enerji arasında imzalanan protokol ile Manisa Fayı'nın Doğu kısmını oluşturan Yukarıçobanisa-Manisa arasındaki bölgenin, geçmişteki deprem hareketliliği belirlenecek. Şehzadeler'de gelecekte gerçekleştirilecek yapılaşma ve kentleşme de bu hareketlilik ve olası deprem riski dikkate alınarak şekillendirilecek. Yapılacak çalışmanın protokolü, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kaygusuz ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir tarafından, 520 yıllık tarihi bir geçmişe sahip Kurşunlu Han'da imza altına alındı.

Yürütülecek çalışmada projenin sponsorluğunu üstlenen Sanko Enerji'nin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kaygusuz, Sanko'nun 12 yıldır Salihli'de faaliyet gösterdiğini ifade ederek, prensip olarak sadece bir yerden gidip alan değil oraya katkıda bulunmak için toplumsal sorumluluk projelerinde de yer alan bir kuruluş olduklarını söyledi. Kaygusuz "Manisa'nın depremselliğinin araştırılması, bununla ilgili önlemlerin alınmasına, hayatın buna göre düzenlenmesine ilişkin bir projeye sponsor olmak şirket olarak mutluyuz. Bize bu konuda fırsat tanıyan valiliğimize, belediyemize ve üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"Doğru yerleşim planları yapılacak"

Projenin bilimsel çalışmalarını gerçekleştirecek olan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise 2011 yılında yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında devletin illere, büyükşehirlerin kurumlarına Türkiye'deki yıkıcı olabilecek depremler oluşturabilecek 500 fay hattının incelenmesi görevini verdiğini hatırlatarak, bu çalışmaların da 2023'e kadar tamamlanmasının istendiğini söyledi. Yapılacak çalışmayı 'üzerinde yaşanılan fayı anlama' olarak değerlendiren Sözbilir, "Onu anladığımızda daha doğru yerleşim planları yapabiliriz ve ona göre kentimizin ne tarafa doğru büyümesi gerektiğine karar verebiliriz. O anlamda çok önemli bir proje" şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu ise projeyi duydukları andan itibaren son derece heyecanlandıklarını ve mutlu olduklarını; projenin neresinde yer alabilecekleri noktasında hemen bir çalışma başlattıklarını söyledi. Çalışmanın sonucunun teknik birimler ve Manisalılara ışık tutacağına değinen Efendioğlu, "Manisalılar adına projede yer alacak kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Şehir belleğinde böyle bir verinin bulunacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

"Deprem öncesinde tedbir almak gerek"

Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ise ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Depremle yüzleşmeden önce bizim yerin altında neler olduğunu bilmemiz için bilimsel bir takım çalışmaları yapmamız gerekiyordu. Bu proje de bize bu imkanı verecek. İlerleyen dönemlerde belediyelerimiz, kurumlarımız bu projenin çıktılarına göre imar planlarını, yaklaşımlarını yeniden güncelleyecekler. Deprem denen gerçekle yüzleşmeden çok öncesinde tedbir alarak, güvenli bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum."

Dört kurumun birlikteliğiyle yapılacak çalışma, bir protokol ile imza altına alınırken; imza töreninin ardından Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, konuklarına Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilerek, günümüz hayatına kazandırılan 520 yıllık tarihi bir geçmişe sahip Kurşunlu Han'ı gezdirdi ve ilçenin kültür ve sanat merkezi olmaya aday olan tarihi yapıda, gerçekleştirilen sanatsal çalışmalar hakkında bilgi verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA