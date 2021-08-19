Şehrin Dört Bir Yanında Çalışmalarımız Devam Ediyor
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Şehrin Dört Bir Yanında Çalışmalarımız Devam Ediyor

Şehrin Dört Bir Yanında Çalışmalarımız Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında asfalt ve inşaat ekipleri Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Mahallesi, Ulalar İnönü Mahallesi, Yalnızbağ Osmangazi Mahallesi ve Büyük Çakırman Mahallelerinde hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Mimar Sinan Mahallesinde yeni imar alanlarında kaldırım çalışmaları devam ederken sıcak asfalt çalışmaları da beraberinde yürütülüyor. Kaldırım yenileme çalışması yapılan İnönü Mahallesi 2. Sokakta ise asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. İnşaat ekiplerinin bir kısmı da Ulalar İnönü Mahallesi Mimoza Sokakta alt yapı çalışmaları dolayısıyla tahrip olmuş kısımlarda kilit parke taş onarımı, Yalnızbağ Osmangazi Mahallesi 211 sokakta zemin düzeltme ve kilit parke taş uygulaması ve Büyük Çakırman Mahalle mezarlığında çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyorlar.

Yeni sanayi sitesi yolu çalışmalarında sona yaklaşıldı

Erzincan Belediyesi tarafından Erzincan Yeni Sanayi Sitesi ulaşımında ortaya çıkan yoğunluğu azaltmak amacıyla sanayi için alternatif olarak 500 metre uzunluğunda açılan yan yol da bordür çalışmaları tamamlanırken asfalt serimi öncesinde zemin hazırlıkları yapılıyor.

Kaynak: Habermetre

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