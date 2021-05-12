Bursa ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
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Bursa ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.

Bursa'da Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ne gelen vatandaşlar, temizleyip su döktükleri, çiçeklerle donattıkları mezarların başında dua etti.

Duygusal anların yaşandığı şehitlikte askeri görevliler de şehit yakınlarını yalnız bırakmadı.

Baba Mustafa Halis (80), gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Yılmaz Halis'in 1994'te Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olduğunu söyledi.

Ailece kabri ziyarete geldiklerini belirten Halis, "Ramazan Bayramı dolayısıyla buradayız. Her bayram ve kandillerde ziyarete geliyoruz." dedi.

Şehit Binbaşı Ufuk Rodoplu'nun annesi Nuriye Rodoplu da bayramı hüzünlü karşıladıklarını anlatarak, "Artık çok yaşlandım, halim yok ama oğlumu yalnız bırakmak istemedim. Zaman buldukça ziyaret ediyoruz. 'Vatan sağ olsun.' demekten başka elimizden gelen bir şey yok. Bizim rahatımız için onlar şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Eskişehir

Eskişehir'de yakınlarının Vişnelik Hava ve Kanlıpınar şehitliklerindeki mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, görevlilerle kabirlerin bakımını yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 Şubat 2018'de 41 yaşına şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin annesi Gülten Ege, "Allah askerimizi, polisimizi, milletimizi korusun. Tırnaklarına taş değdirmesin Rabb'im." diye konuştu.

Eyüp Çetin ise aynı harekatta 2018'de 25 yaşındaki oğlu Piyade Uzman Çavuş Recep Çetin şehit düştüğünde torununun 40 günlük olduğunu dile getirdi.

Çetin, "Kızı büyüyor. Birazdan o da gelecek buraya. Bu bayram yine buruk geçecek. Arife günü geldik yine, oğlumuz yok. Vatan sağ olsun. Allah tüm şehit analarına, babalarına sabır versin." açıklamasında bulundu.

Çanakkale

Çanakkale'de de Hastane Bayırı Şehitliği'ne gelerek kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyan, dua eden vatandaşlar, mezarların bakımını yaptı. Kabir ziyaretlerinde, duygu dolu anlar yaşandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın babası Ramazan Kaşıkçı, buraya fırsat buldukça geldiklerini belirtti.

Şehitlerinin yüreklerinde her an kendileriyle olduğunu ifade eden Kaşıkçı, şunları anlattı:

"Zamanı geliyor, geceleri bile oğlumun mezarı başında oluyorum. Elimden gelse onunla beraber yatacağım. Bu asla tarif edilemeyen bir sevgi. Ülkesi, devleti, milleti için, başkalarının çocukları öksüz, yetim kalmasın diye şehit oldu ama bizleri boynu bükük bıraktı, çocuğunu yetim bıraktı. Allah'ıma şükürler olsun ki beni de şehit babası yaptı. Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yatırsın."

Kütahya ve Bilecik

Kütahya Hava ve Bilecik şehitliklerini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Bakımlarını yaptıkları kabirlere karanfil bırakan şehit aileleri, duygusal anlar yaşadı.

Bursa ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Bursa ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Bursa ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Bursa ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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