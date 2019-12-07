Şehitlerin kabrinden alınan topraklar Eren Bülbül'ün annesine teslim edildi

07.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:17

TRABZON Emniyet Müdürü Metin Alper, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Alper, önceki görev yeri Adıyaman'daki şehitlikteki kabirlerden aldığı toprakları, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e teslim etti.

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden, Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Metin Alper, şehit Eren Bülbül'ün Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Müdür Alper, önceki görev yeri Adıyaman şehitliğindeki kabirlerden aldığı ve ay yıldız işlemeli kutuya koyduğu toprakları, Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e teslim etti. Anne Bülbül'e taziye dileklerinde bulunan Metin Alper ve eşi Kezban Alper, şehidin kabri başında dua etti.

'EREN'İN YERİ DOLDURULAMAZ'Şehit Eren Bülbül'ün şahadetinin ardından sürdürülen başarılı operasyonlarla bölgede terörist kalmadığını belirten Metin Alper, kendilerinin de anne Bülbül'ün evladı olduğunu söyledi. Alper, "Eren Bülbül'ün şahadetinden sonra bu yaylalarda bir tane hain kalmadı. İnşallah da kalmayacak. O gün de söyledik, defalarca büyüklerimiz de söyledi. Bizler de senin kardeşlerin ve evlatlarınız, yanınızdayız. Eren'in yeri doldurulamaz. Adıyaman'dan Trabzon'a ilk atamam çıktığında Adıyaman'da bulunan şehitliğe giderek, polislerimizin, askerlerimizin ve diğer şehitlerimizin mezarlarının her birinin toprağından aldım. Eren Bülbül'ün annesine getirmek için toplamıştım. Bugüne nasip oldu. Oradaki şehitlerimizin kokularıyla, bu güzel topraklarıyla bunu sana getirdim. Allah bütün şehitlerimize sabır versin" dedi.'OĞLUMUN ŞEHİTLİĞİNDEN GURUR DUYUYORUM'Duygu dolu anlar yaşayan anne Ayşe Bülbül de, Eren'i bir an olsun bile unutmadıklarını söyleyerek, "Oğlumun şehitliğinden gurur duyuyorum. Kahraman oldu. Eren 13 kardeştir. Yüce Mevla bana 13 evlat verdi. 11'nci olan Eren'i sevdi aldı. Benim oğlum çok zorluklarla büyüdü. Anne yüreğim, Eren'imin çektiklerini unutamıyor" diye konuştu.PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

11 Ağustos 2017'de Maçka ilçesinde, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül, teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olmuştu. Eren Bülbül'ün acı olaydan 2 ay önce Facebook'taki hesabından paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' mesajı herkesi duygulandırmıştı.

Kaynak: DHA