Şehitkamil'den iki yönlü kazanım

Şehitkamil Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yol kenarları ve yeşil alanlardaki ağaçların budamalarından elde edilen odunları dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtıyor.

Şehitkamil Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yol kenarları ve yeşil alanlardaki ağaçların budamalarından elde edilen odunları dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtıyor. Toplamda bin aileye 500'er kilo odun yardımı yapılacak.

Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelerin kış aylarında yakacaklarını temin etme noktasında uyguladığı örnek çalışmayı sürdürüyor. Şehitkamil ilçesi sınırları içinde yer alan yeşillik alanlar, yol kenarları, park ve bahçelerde budaması yapılan ağaçlardan elde edilen odunlar, kış ayları öncesinde dağıtılmaya başlandı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık alanında dar gelirli ailelere verilmek üzere biriktirilen odunlar, burada titizlikle çalışan işçiler tarafından hızarla küçültülerek depoda istifleniyor. Daha sonra 50'şer kilogram halinde çuvallara doldurulan odunlar, Şehitkamil Gıda Bankası tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin evlerine araçlarla teslim ediliyor. Her yıl düzenli olarak Şehitkamil Belediyesi tarafından dağıtılan odunlarını teslim alan aileler, kışı sıkıntısız geçiriyor. Her aileye 10 çuval halinde 500 kilogram olarak dağıtılan odunlar, bu yıl bin aileye ulaştırılacak.

Belediyemiz ailelerimize kış gelmeden odun yardımı dağıtımına başladı

Yapılan çalışmayla ilgili değerlendirmede bulunan 29 Ekim Mahalle Muhtarı Murat Gül, "Şehitkamil Belediyemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik odun dağıtımını yapıyor. Bu yıl da mahallemizde dar gelirli ailemiz mevcut. Bu ailelerimizin bilgilerini Şehitkamil Belediyemize bildirdik. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz ailelerimize kış gelmeden yakacak odun yardımı dağıtımına başladı. Belediyemiz, ailelerimize odun yardımının yanı sıra gıda, giyim ve benzeri yardımlarda da bulunuyor. Ailelerimizi hiçbir zaman mağdur etmemeye çalışıyor. Bugün de sağ olsun ekipler ailelerimizin odunlarını evlerinin önüne kadar getirip bıraktılar. Ailelerimiz bu önümüzdeki kış aylarını inşallah sorunsuz bir şekilde geçirecekler. Ben bu konuda tüm ailelerimiz adına başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı