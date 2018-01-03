Şehitkamil'deki Hizmetler Milletvekili Koçer'i Memnun Etti

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen projeleri ve çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Şehitkamil belediyemizin, çağdaş belediyecilik ve altyapı konularında yapmış olduğu çalışmalardan gerçekten büyük bir mutluluk duydum" dedi.



Kentin modern görünümüne yürüttüğü proje ve çalışmalarla önemli katkılar sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte ilçe genelindeki çalışmaları yerinde inceledi. Gaziantep'in kültür-sanat hayatına renk katacak Sanat Merkezi inşaatını, içerisinde Gaziantep'in en büyük serasını barındıran Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet birimi inşaatını ve Beykent bölgesinde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek Fadıloğlu'ndan bilgi alan Koçer, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, gezi sonrası yaptığı açıklamada, "Şehitkamil Belediye Başkanımız ile birlikte periyodik olarak Şehitkamil'de neler yapılıyor, Şehitkamil Belediyemizin hangi projeleri var, hangi hizmetleri var, bunları yerinde gezip görüyoruz. Bugün önemli projeleri görme imkanımız oldu. Öncelikle şehrin merkezinde son derece modern, güzel bir Sanat Merkezinin yapıldığını gördük. Gaziantep'e yakışacak güzel bir proje olacak. Şehitkamil Belediyemiz yine güzel bir projeye imza atıyor. Şimdi ise yine Organize Sanayi Bölgesinin etrafında oluşan yeni bir şehir var. Bu şehri birlikte geziyoruz, yol açma çalışmaları, altyapı çalışmaları, elektrik çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Gördüğüm kadarıyla burada yeni bir alan oluşuyor. Beykent, Çinçin bölgesi ve yeni stadyumun olduğu Fıstıklık Mahallesi, şehrin yeni yaşam alanları, şehre nefes aldıracak bölgeler. Buradaki altyapı çalışmalarında Şehitkamil Belediyemiz çok önde gidiyor. Hakikaten 50 metrelik yollar dahil, bütün yollar açılmış durumda. Tabi bu çalışmalar memnuniyet verici. Bizim yıllardır hep söylediğimiz şeylerdir bunlar. Önce belediyenin girip sahada yolu açması, kodunu ayarlaması ve bu hizmetleri götürmesi esastır. Şimdi belediyelerimiz bu konuda önde gitmeye başladı. İbrahimli 2 bölgesinde de bunu görüyoruz. Ben, bugünkü geziden çok büyük memnuniyet duydum. Şehitkamil Belediyemizin, çağdaş belediyecilik ve altyapı konularında yapmış olduğu çalışmalardan gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret ettik ve oradaki sera alanının gördük. Yine Şehitkamil Belediyemiz, kendi güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek bir alan oluşturuyor. Bu da memnuniyet verici. Tabi güneşten çok istifade eden bir şehir olarak, güneş enerjisinden elektrik elde etmek ve bunu da belediyeye gelir olarak sunmak çok önemli. Ben, Rıdvan Fadıloğlu Başkanımızı ve tüm ekibini kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP