Şehitkamil'de 13 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Şehitkamil Belediyesi "Her Bahar Bir Orman Bir Dünya Yeşil" projesi kapsamında ilçeye bağlı Arıl Mahallesi'nde 17. Etap Şehitkamil Ormanı'nı kurarak 13 bin adet çam, zeytin, badem ve diğer fidan çeşitlerini daha toprakla buluşturdu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil" projesi kapsamında her yıl mart ve kasım aylarında yapılan fidan dikimleri devam ediyor. Daha önce 16 etap fidan dikimi gerçekleştiren Rıdvan Fadıloğlu Başkanlığındaki Şehitkamil Belediyesi bu sefer de Arıl Mahallesi'nde 17. Etap Orman'nı oluşturarak 13 bin adet fidanı toprakla buluşturdu.

Arıl Mahallesi 17. Etap orman bölgesinde yapılan fidan dikim törenine Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve Derya Bakbak, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, diğer protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

"Bu çaba çok önemli"

Programın açılışında konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, "Şehitkamil Belediyesi'nin 17. Etabını gerçekleştirmek üzere yürütülen büyük bir ağaçlandırma faaliyetinin realizesini yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şehitkamil Belediyesi'nin çevre adına yürüttüğü bu çaba gerek Gaziantep açısından, gerek Şehitkamil açısından, gerekse de ülkemiz ve çevre sorunlarıyla boğuşan dünya açısından çok kıymetlidir. Ben bu projede emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Törende açıklamalarda bulunan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, "Bugün çok önemli bir programı icra etmek için bir araya geldik. Gerçekten de hepimizi çok heyecanlandıran Her Bahar Bir Orman, Bir Dünya Yeşil projesinin 17. Etabındaki ağaçları dikmek için toplandık. Bu projede emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" derken, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Derya Babak, "Bugün Her Bahar Bir Orman, Bir Dünya Yeşil projesi kapsamında Şehitkamil Belediyesi'nin hayata geçirdiği 17. Etap Ormanı için bir araya geldik. Ben bu proje için yolların açılmasını sağlayan, orman alanının oluşturulmasını sağlayan herkese, tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ağaç konusunda bir alışkanlık oluşturmaya gayret gösterdik"

Programda açıklamalarda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Biz Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri ağaç konusunda bir alışkanlık oluşturmaya gayret gösterdik. Her yıl mart ve kasım aylarında bir dünya yeşil kampanyası etkinliği çerçevesinde özellikle Hazineden ve Orman İşletmesinden aldığımız destekle bir çok alana ağaçlama yapıyoruz. Bu ağaçlamaları gerçekleştirirken özellikle Milli Eğitim'den de destek alarak her bir çocuğumuzun birer dikili ağacının olmasını sağlıyoruz. Allah'a şükür 15. ve 16. etapların boy verdiğini görünce mutluluğumuz daha da arttı. Ben bu projede emeği olan dava arkadaşlarıma, park ve bahçelerdeki en alt kademeden en üst kademesine, fen işlerinde, zabıta daire başkanlığında, sosyal işler müdürlüğünde ve emeği olan tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidan dikim alanına geçerek 13 bin adet fidanı toprakla buluşturdu. - GAZİANTEP