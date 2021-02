Şehitkamil Belediyesi'nden öğrencilere 10 bin tablet

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan öğrencilerin kullanması için belediye tarafından 10 bin tablet, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tabletlerin dağıtımı için Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve okul müdürleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gül, destekleri için Belediye Başkanı Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Şehitkamil Belediyesinin ilçedeki hemen her ihtiyaca cevap vermeye çalıştığını anlatan Gül, "Sadece tablet dağıtımıyla değil, eğitimi ilgilendiren her konuda, kültürü ilgilendiren her konuda, şehri, insanı ilgilendiren her konuda kurumun imkanları ölçüsünde mutlaka işin içerisinde oluyor." ifadelerini kullandı.

Kentte tablet ihtiyacına ilişkin adım atma noktasında ekim ayında karar verdiklerini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Tablet ihtiyacına dünyanın her yerinde ihtiyaç var. Bundan dolayı da parası hazır olan, sipariş edilen tabletlerin gelmesi bugünlere kadar geldi. 10 bin tabletin tamamını Şehitkamil Belediyemiz temin etti. Bu tabletler Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla alındı. 4 kategorideki tabletlerin en nitelikli olanları alındı. Ayrıca yine Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 18 bin adet tablet daha katılacak. Böylelikle Şehitkamil ilçemizde toplamda 28 bin adet tablet dağıtımı gerçekleştirilecek."

Belediye Başkanı Fadıloğlu ise eğitime olan desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehitkamil Belediyesi olarak biz de eğitimin her noktasında destek vermeye gayret ettik, bugünden sonra da destek olmaya gayret göstereceğiz. Bu iş bizim işimiz değil, demeden 4-6 yaştan başlayıp, açık öğretimden ders almak isteyen ev hanımlarına kadar destek vermeye devam ediyoruz. Özellikle son dönemlerde öğrencilerimizin sağlıklı mekanlarda ders çalışabilmeleri adına 21 olan gençlik kütüphanelerimizin yanında Allah kısmet ederse 1 yıla kadar 3 tane daha nitelikli kütüphaneyi hizmete almış olacağız. 2 tanesinin şu anda inşaatı devam ediyor, bir tanesi de ihale aşamasında. İmkanlar el verdiği müddetçe bu sayıyı arttırarak devam ettireceğiz. Tablet noktasında da sayın Valimizin böyle bir organizasyon başlatmış olmasıyla birlikte belediyemizin bütçesinin el verdiği oranda biz de destek olmaya gayret gösterdik."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Gaziantep'in uzaktan eğitimdeki eksiklikleri giderme noktasında hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Gaziantep'in bu sorunun tamamını ortadan kaldıracak 60 bin adet tabletimizin sözünü yerel yöneticilerimizden aldık. Allah, razı olsun diyorum kendilerine. Bu tablet sayısı 85 bin adete çıktı. Bugün Şehitkamil'imiz için 10 bin tabletin tamamının geldiğinin müjdesini veriyorum." şeklinde görüşlerine yer verdi.

