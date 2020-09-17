Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Gaziantep'te 10 şehit ailesi ve 16 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Şehitlerin öz geçmişi okunurken, aileler duygulu anlar yaşadı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende şehitlerin bu vatan için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin devlete ve millete emanet olduklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin yakınlarını bu millet ve bu devlet bağrına basıyor. Etle tırnak gibi bir birlikteliğimiz var. Bu şehitlerimizi geri getirmez ama sizlerin acılarınızı bir nebzede olsa hafifletiyorsa ne mutlu bizlere. Bu devlet köklü bir devlet. Bu milletin 5 bin yıllık tarihi var ve köklü bir millet. Şehit yakınlarına, gazilere kendi öz evladı gibi muamele eder. Onun için büyük bir devlet ve milletiz."

Konuşmanın ardından şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da 1 şehit ailesi ile 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ailesi ile vazife malulü Jandarma Astsubay Sefa Berk, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Gezici, Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Kaya, Tank Uzman Çavuş Mahmut Turmaz, Polis Memurları Adil Akçal ve Mehmet Beğen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beraatı'nı verdi.

Vali Çuhadar, burada yaptığı konuşmada, madalya ve beratların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devletin bir şükran ifadesi, milletin onlara karşı bir nişanesi olarak verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ünlü şairin dediği bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sizler evlat, çocuk, eş kaybettiniz. Gazilerimiz kol, bacak kaybetti. Bu vatan uğruna ama Allah'a şükürler olsun ki bu vatan dimdik ayakta ve bin yıl geçse de ayakta kalacaktır. Vatanını, devletini, milletini canından üstün tutan, seve seve canını feda eden, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Sizlerin bu vatan için ödediği bedelleri biliyoruz. Şehitlerimizin yakınları bu millet ve devlete emanettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin uğrunda canını feda ettikleri değerler bu millet tarafından sonsuza kadar muhafaza edilecektir. Şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize devletimizin kapıları her zaman sonuna kadar açıktır. Allah, şehit ve gazilerimizden razı olsun."

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ile şehit aileleri ve vazife malulü gaziler katıldı.

Malatya

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 4 şehit ailesi ve 12 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın tevcihleriyle şehit yakınları ve gazilere madalyalarını takdim etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Tarih boyunca varlıklarını devam ettirebilen milletlerin kutsal bildiği değerleri nesiller boyu aktarabilen milletler olduğunu vurgulayan Baruş, "Türk milleti atalarından miras aldığı değerleri her zaman muhafaza edecek, eşsiz fedakarlıklarda bulunmayı en şerefli vazife olarak idrak eden büyük bir millettir. Bizler mukaddes bildiğimiz değerler uğruna, vatan, bağımsızlık, bayrak, ezan, namus uğruna canını seve seve veren bir milletin evlatlarıyız. Mukaddes bildiğimiz değerleri muhafaza etmenin yegane şartı millette bizim diyebileceğimiz bir vatana sahip olabilmektir." dedi.

Baruş, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilere Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komtanı Albay Necmi İnce, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 4 şehit yakını ile 5 gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit ve gazilerin öz geçmişleri okudu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın tevcihleriyle şehit yakınları ve gazilere madalyalarını takdim etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Bu topraklarda başı dik ve onurlu yaşanması için hayatını çekinmeden feda edenlere Allah'tan rahmet dileyen Erin, "Her ailenin yakınlarında şehitler var, feda ettiğimiz insanlar var. Bu sayede minarelerimizde 5 vakit ezanlar bu sayede Allah'a şükür ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor. Bu sayede biz Türk milleti olarak diyoruz ki kimsenin önünde biz baş eğmiyoruz. Bunu da bildikleri için içeriden bizi çözmeye, çökertmeye yönelik büyük uğraşlar veriliyor. Dikkatli olmamız gereken noktanın bu olduğunu bugün vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak ve birbirimize daha çok destek olmalıyız." dedi.

Erin, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilere Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve şehit yakınları katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 11 şehit ailesi ile 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kahramanmaraş Tarihi Kalesi'nde düzenlenen tören, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığınca şehit aileleri ve gazilere madalya ve beratları verildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, üzerinde yaşadıklarını toprakların dünyanın en kıymetli toprakları olduğunu söyledi.

Türk milletinin şehitlik makamının ne kadar ulvi makam olduğunu bilen bir millet olduğunu ve bunun için birçok defa sınandığını her defasında da ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla hareket ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün bizler bu topraklar üzerinde bağımsız ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, vatan bayrak din ve mukaddesatı uğruna, vatanımızın bölünmez bütünlüğü milletimizin dirlik ve beraberliği için en değerli varlıkları canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Değerli konuklar şundan asla şüpheniz olmasın ki evladına kına yakıp vatan savunması için göreve yollayan anneler olduğu müddetçe bu vatan toprağı kıyamete kadar bizde kalacak bu devlet ilelebet var olacak ve bu semalarda al bayrak ebediyen dalgalanacaktır."

Törene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ve Ahmet Özdemir ile 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büşükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA