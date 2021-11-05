Şehit yakınına sinkaflı küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl'e gelerek esnafları ziyaret etti. Bu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Lütfü Türkkan'in şehit yakını olduğunu ifade eden kişinin kulağına eğilerek ettiği küfür kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir anda gündem olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar Türkkan'ın parti ile ilişkisinin kesilmesini talep etti.

İşte sosyal medyada Lütfü Türkkan'a gelen tepkilerden bazıları:

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet