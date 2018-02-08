Şehit Polisin Adı Okuduğu Okulun Kütüphanesinde Yaşatılacak

Kızılcahamam Anadolu Lisesinde oluşturulan Z (zenginleştirilmiş) kütüphaneye, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan polis memuru Gökhan Osman Karaduman'ın ismi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek gibi amaçlarla 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda Z kütüphane projesi uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda Kızılcahamam Anadolu Lisesinde oluşturulan ve şehit polis memuru Karaduman'ın ismi verilen Z kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi.

Törene, şehit polis memuru Gökhan Osman Karaduman'ın babası İsmail Karaduman'ın yanı sıra Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş da katıldı.

"Kütüphaneye isminin verilmesi mutlu etti"

Şehit polis memurunun babası İsmail Karaduman, yaptığı açıklamada, kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğlunun 21 Mart 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir patlama sonucu şehit olduğunu anımsatan Karaduman, "Oğlum orta öğrenimini bu okulda tamamladı. Okulun kütüphanesine isminin verilmesi beni son derece mutlu ve memnun etti. Oğlumun adının, burası var olduğu sürece yaşayacağına inanıyorum. Bunu örnek alan gençlerin vatanına, bayrağına, dinine çok içten sarılacağına inanıyorum. Afrin'de yapılan operasyona katılan askerlere de güç kuvvet diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum." diye konuştu.

7 Bakanlık proje paydaşı

Proje hakkında AA muhabirine bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürü Yunus Emre Ünveren, 7 bakanlığın paydaşı olduğu projenin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Projeyle çocukların sosyal gelişimlerini desteklemeyi, dezavantajlarını ortadan kaldırmayı, topluma faydalı bireyler olmalarını ve suça elverişli ortamlardan ve suçtan uzak kalmalarını amaçladıklarını belirten Ünveren, 2017'de 81 ilde Z kütüphane açılmasına ilişkin çalışmalar yapıldığını anlattı.

Şehitlerin isimleri kütüphanelere verildi

Yunus Emre Ünveren, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin ilk haftasında kütüphanelerin açılmaya başladığını belirterek, "Bu kütüphanelerimize memleketi, milleti ve devletinin bekası için canlarını vermiş, gözlerini budaktan sakınmamış şehitlerimizin isimlerini vererek bu güzel eserleri ölümsüzleştirmeyi ve onların ismini yaşatmayı hedefledik. Bu kütüphaneye de şehit kardeşimiz Gökhan Osman Karaduman'ın ismi verildi. Kendisi 2016'da Mardin'de şehit oldu. İşin en güzel tarafı da Osman kardeşimiz bu okulda okumuştu, bu okulun öğrencisiydi. Onun peşinden gelecek öğrencilerimiz, isminin yaşadığı bir kütüphanede hizmet alacaklar." dedi.

Bugün itibarıyla 45 ilde kütüphanelerin açıldığını, yarın itibarıyla da tüm illerde kütüphanelerin açılmış olacağını ifade eden Ünveren, şu an için yaklaşık 40 bin, 10 yıllık süreçte de yaklaşık 150 bin çocuğun kütüphanelerden faydalandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yunus Emre Ünveren, kitapların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen kitaplardan oluştuğunu, kütüphanelerde kitapların yanı sıra bilgisayarların da bulunduğunu dile getirdi.

Kütüphanelerin büyük çoğunluğunun il merkezlerine uzak ve imkanları kısıtlı ilçelerde oluşturulduğunu belirten Ünveren, Emniyet Genel Müdürlüğünün çocukları suçtan uzak tutmak amaçlı projelerinin devam edeceğini ifade etti.

Kütüphaneden 4 bin 400 öğrenci faydalanacak

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ise kütüphanenin 100 metrekarelik bir alana kurulduğunu ifade ederek, kütüphanede 9 bilgisayar, bin kitap ve bir yazıcının bulunduğunu söyledi.

Kütüphaneye Mardin'in Nusaybin ilçesinde 21 Mart 2016'da şehit olan polis memuru Gökhan Osman Karaduman'ın adının verildiğini hatırlatan Ulubey, bunun günün en anlamlı konusu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından protokol üyeleri, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.