Şehit Polis Memuru Karaarslan unutulmadı - Haberler
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Şehit Polis Memuru Karaarslan unutulmadı

Şehit Polis Memuru Karaarslan unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın-İzmir Otoyolu'nda 2017 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şehit polis memuru İbrahim Karaarslan vefatının 5'inci yılında mezarı başında anıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın- İzmir Otoyolu'nda 2017 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şehit polis memuru İbrahim Karaarslan vefatının 5'inci yılında mezarı başında anıldı.

Görevi başındayken Aydın- İzmir Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayan polis memuru İbrahim Karaaslan vefatının 5'inci yıl dönümünde unutulmadı. Şehit polis memuru Karaarslan Kemer Mezarlığı'ndaki şehitlikte dualarla anılırken, ailesinin evinin önünde de hayır yapıldı. Aydın Aile ve Sosyal Politikala İl Müdürü Ömer Turan, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Murat Bildik de Karaarslan'ın ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı. Şehidin annesine Türk bayağı ve Kuran'ı Kerim takdim eden Turan, şehidin mezarı başında dua etti. - AYDIN

Şehit Polis Memuru Karaarslan unutulmadı

Şehit Polis Memuru Karaarslan unutulmadı

Şehit Polis Memuru Karaarslan unutulmadı

Şehit Polis Memuru Karaarslan unutulmadı

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Polis Memuru, Aydın, İzmir, Şehit, Yerel, Haber

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