Şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, İzmir Adliyesi'nde anıldı

06.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:13

İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile yine aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı mübaşir Musa Can, olayın 3'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, şehitler için dualar okundu. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bu adliye bizim namusumuzdur. 3 yıl önce adliyeyi havaya uçurmak istediler. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Kahraman polis Fethi Sekin, kahramanca görevini yaparak, ölümün üzerine yürüyerek namusumuzu savunmuştur" dedi.

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi önünde trafik polisi olarak görev yapan Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de, adliye kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı görünce yola çıktı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çekip çatıştı, aracın kapıya yönelmesine engel oldu. Fethi Sekin, uzun namlulu silahları olan 2 teröristten birini tabancasıyla vurdu, ancak kurşunu bitince diğer teröristin kurşunuyla şehit oldu. O terörist de Sekin'in mesai arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu sırada Adliye'nin üçüncü katında bulunan mübaşir Musa Can da teröristlerin silahından çıkan bir kurşunla şehit oldu.

Kaynak: DHA