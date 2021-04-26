Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin adının değiştirilmek istenmesine tepkiler sürüyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen 11 Şubat tarihinde ailenin talebi üzerine, 'Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi' olarak değiştirilen Edremit Körfez Anadolu Lisesi'nin, eski mezunları tarafından tekrar değiştirilmek istenmesi girişimlerine tepkiler sürüyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen 11 Şubat tarihinde ailenin talebi üzerine, ' Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi ' olarak değiştirilen Edremit Körfez Anadolu Lisesi'nin, eski mezunları tarafından tekrar değiştirilmek istenmesi girişimlerine tepkiler sürüyor. Bugün de Edremit'te aralarında sendika temsilcileri ve vakıfların bulunduğu 12 sivil toplum kuruluşu ortak basın açıklaması yaparak değiştirme girişimlerine tepki gösterdi.

İlçede, 1933 yılında ortaokul olarak hizmete açılan, 1956 yılında 22 derslikli lise olarak eğitime devam eden Edremit Lisesi'nin adı, 2010 yılında Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Okulun eski mezunlarından Şenay Aybüke Yalçın, ilk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edildi. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran şehit Aybüke öğretmenin anne ve babası, okula kızlarının adının verilmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmaların ardından okul adı 'Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi' oldu.

Kararın ardından ise, Edremit Lisesi Mezunlar Derneği yönetimi, okulun eski ismini alması için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.Şehit öğretmenin adının değiştirilmesi için yapılan bu başvuruya karşı ise Edremit'te tepkiler sürüyor. Bugün de Edremit ilçesindeki aralarında sendika temsilcilikleri ve vakıfların bulunduğu 12 sivil toplum kuruluşu ortak basın açıklaması yaptı. Eğitim Bir-Sen Edremit İlçe Başkanı Muharrem Yenigün tarafından okunan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün maalesef ilçemizin adının tüm Türkiye kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olan bir olay nedeniyle Edremitimizin ve Edremit Körfezimizin en köklü okullarından olan Edremit Şehit Öğretmen Senay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin önünde toplandık. Edremit Lisesi 1956 yılında rahmetli Adnan Menderes'in temellerini attığı bu binada bütün Edremit Körfezi'ne hizmet etmeye başlamıştır. Okulumuz, her alanda kendini ispatlamış, üniversite sınavlarında Türkiye Şampiyonu çıkarmış bir okuldur. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında düz liselerin Anadolu Lisesi'ne dönüştürülmesi ve daha öncesinde ilçemizde Akçay Yolu üzerindeki okula Edremit Anadolu Lisesi ismi verildi. Okulumuza ismi verilen Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın da bu dönemde okulumuzda okumuş ve mezun olmuştur. Daha sonra 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayarak Batman'ın Kozluk ilçesine öğretmen olarak atanan meslektaşımız daha mesleğinin 8. ayında öğrencilerine karne dağıttıktan sonra evine giderken hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olmuştur. Şehit öğretmeniz Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesinin İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup Özbek'i ziyaretleri esnasında mezun olduğu okula evlatlarının isminin verilmesi talebi kabul edilmiş ve gerekli işlemler tamamlanarak 11/02/2021 tarihi itibariyle okulumuzun ismi Edremit Körfez Anadolu Lisesi'nden Edremit Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Bunun üzerine maalesef Edremit Lisesi Mezunları Derneği tarafından okulun adının değiştirilmesinin iptali talebiyle dava açıldığını, derneğin sosyal medya hesabından paylaşılınca öğrendik. Yine bu açıklamada bir avukatın 'Bedavadan nam sahibi olunmaz' şeklinde bir ifade kullanarak okulun eski isminin verilmesini savunması utanç duyulacak bir durumdur. Aybüke öğretmenimiz bu ülkenin evlatları için çabalarken şehit olmuştur. Şehit, bedavadan olmamıştır. Canından geçmiştir. Toprağa kanını düşürmüş, bayrağımızın al rengine katılmıştır. Okulumuza şehit öğretmenimizin isminin verilmesi bir onurdur. Bundan rahatsız olan zihniyeti bir kez daha kınıyor, hayatlarının baharında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin isimlerini ne okullarımızdan, ne de kalbimizden silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir."

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK