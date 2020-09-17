Şehit annesi "Oğlum adına kurban kesin" diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi
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Şehit annesi "Oğlum adına kurban kesin" diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi

2017 yılında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in annesi, Devlet Övünç Madalyası'nı aldığı törende biriktirdiği 3 bin lirayı il jandarma komutanına teslim ederek oğlu için kurban kesilmesini istedi.

17.09.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:36

Burdur'da 3 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin için verilen Devlet Övünç Madalyası'nı alan annesi Ayşe Zengin, biriktirdiği 3 bin lirayla oğlu için kurban kesilip, askerlere ikram edilmesini istedi. Parayı alan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Zengin'in duygulandıran isteğinin yerine getirileceğini söyledi.

Burdur'da şehit ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni yapıldı. 2017 yılında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in annesi Ayşe ve babası Ali Yaver Zengin ile 2016 yılında Diyarbakır'da gazi olan jandarma uzman çavuş Erkan Bakır ve Himmet Can'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Ali Arslantaş tarafından teslim edildi.

Şehit annesi 'Oğlum adına kurban kesin' diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi

Törende konuşan Vali Arslantaş, "Göstermiş olduğu feragat, fedakarlık, başarı ve duyarlılık dolu çalışmaları ile Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına takdir ve övünç kaynağı teşkil eden ve bu görevleri esnasında hem gazi olan hem de şehit olanların yakınlarına Cumhurbaşkanımız adına bugün Devlet Övünç Madalyası takdim edeceğiz" dedi.

Şehit annesi 'Oğlum adına kurban kesin' diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi

BİRİKTİRDİĞİ PARAYI VERDİ: OĞLUM ADINA KURBAN KESİN

Tören sonunda Şehit Hikmet Zengin'in annesi Ayşe Zengin, Vali Ali Arslantaş'a oğlu adına kurban kesilmesi için 3 bin lira biriktirdiğini belirterek, "Bu parayla oğlum adına kurban keserek bütün askerlere yedirin ve Kur'an okutun" dedi.

Şehit annesi 'Oğlum adına kurban kesin' diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi

PARAYI TESLİM ALDI

Parayı teslim alan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, anne Ayşe Zengin'e isteğinin yerine getirileceğini söyledi.

Şehit annesi 'Oğlum adına kurban kesin' diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mesut MADAN
Mesut MADAN
DHA Editörü
Haber Yorumları (12)
SALOSİLİN: KINASINI YAKIP EVLADINI VATANA KURBAN VERMİŞ ANAM SENİN YÜREĞİN TARİF EDİLEMEZ SEN ŞEHİTANASI OLMADIN SADECE TÜM ASKERLERİN ANASI OLDUN ELLERİNDEN ÖPERİM ANAM
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ALLAH KABUL ETSİN: bu türk milletinde böylesi analar balar oldugu sürece bu vatanın sırtı yere gelmez allahın izniyle NE MUTLU TÜRKÜM DİYE NE MUTLU MÜSLÜMANIM DİYENE
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CENNETLİK: ANA GİBİ YAR BAĞDAT GİBİ DİYAR OLMAZ. . .
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