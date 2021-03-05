Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ablası: "Kardeşim vatan için çalıştı, vatana kendini adadı"

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ablası: "Kardeşim vatan için çalıştı, vatana kendini adadı" Ablası, yakınları ve arkadaşları Osman Erbaş Paşa'yı anlattı Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Elazığ 8.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ablası: "Kardeşim vatan için çalıştı, vatana kendini adadı"

Ablası, yakınları ve arkadaşları Osman Erbaş Paşa'yı anlattı

YOZGAT - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit acısı memleketi Yozgat'a düştü.

Korgeneral Osman Erbaş'ın doğup büyüdüğü Yozgat'ın Yerköy İlçesine bağlı Saray Köyü Türk bayrakları ile donatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Saray köyü nüfusuna kayıtlı olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ilk ve ortaokulu memleketinde tamamladı. Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptı. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevi de yapan Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır Elazığ 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısında Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.

6 kardeşten dördüncüsü olan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın 14 Mayıs 2020 yılında annesi Cemile Erbaşı kaybetmişti.

59 yaşında şehit olan Korgeneral Erbaş evli ve iki çocuk babası idi.

Şehidin Yozgat'ın Saray Köyünde yaşayan ablası Hüsniye Korana, 5 kız kardeşin tek erkek kardeşlerini kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

Şehidin ablası Hüsniye Korana, "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ilkokulda sınıf arkadaşı olan köy muhtarı Mustafa Kurt, Osman Paşa'nın en son annesi Cemile Erbaş'ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, "Çocukluğumuz beraber geçti ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat'tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genel Kurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz dedi.

Şehit generalin doğduğu 2 katlı tarihi evi gösteren Köy Muhtarı Mustafa Kurt, "Çocukluğumuz buralarda geçti, Osman Paşa ilkokulu köyde, ortaokulu da Yozgat merkezde okuduktan sonra askeri okula gitti. Rabbim mekanını cennet etsin ve 11 şehidimize peygamber efendimize komşu etsin" şeklide konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL