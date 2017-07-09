Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ince Son Yolculuğa Uğurlandı
- Sehidin ailesiyle düğün fotoğraflarından görüntü Şehidin naaşının evine getirilmesinden görüntü Şehidin evinin önündü helallik alınmasından görüntü Tekbir ve slogan Şehidin tören alanına getirilmesi Annesi Cemile ve eşi Esra İncenin ağıt yakmasından görüntü Şehidin cenaze namazının...
- Sehidin ailesiyle düğün fotoğraflarından görüntü
Şehidin naaşının evine getirilmesinden görüntü
Şehidin evinin önündü helallik alınmasından görüntü
Tekbir ve slogan
Şehidin tören alanına getirilmesi
Annesi Cemile ve eşi Esra İncenin ağıt yakmasından görüntü
Şehidin cenaze namazının kılınmasından görüntü
Ağlayan şehit yakınları ADIYAMAN - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce (33), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.