Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ince Son Yolculuğa Uğurlandı

- Sehidin ailesiyle düğün fotoğraflarından görüntü

Şehidin naaşının evine getirilmesinden görüntü

Şehidin evinin önündü helallik alınmasından görüntü

Tekbir ve slogan

Şehidin tören alanına getirilmesi

Annesi Cemile ve eşi Esra İncenin ağıt yakmasından görüntü

Şehidin cenaze namazının kılınmasından görüntü

Ağlayan şehit yakınları ADIYAMAN - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce (33), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.