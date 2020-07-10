Şehit Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen havai fişek patlamasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga, memleketi Afyonkarahisar'da göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

10.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:02

Şehit Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen havai fişek patlamasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga, memleketi Afyonkarahisar'da göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde önceki gün meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, imha edilmek üzere Taşkısığı mevkiine götürülen malzemelerin bulunduğu kamyonda yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın naaşı, kalabalık konvoy eşliğinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Sümer Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit Manga'nın cenazesini, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar karşıladı. Gözyaşlarının sel olduğu karşılamada aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.

YOĞUN KATILIM Fatih Manga'nın naaşı, baba evinde helallik alındıktan sonra silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze töreninin gerçekleştirileceği Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti ve MHP Milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİDİN AİLESİNİ YAKINLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Büyük hüzün yaşayan şehidin annesi Elif Dudu ile kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga'yı, yakınları teselli etmeye çalıştı. Anne Elif Dudu'yu ise kadın askerler cenaze töreni boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı. Cenaze töreni öncesi Bakan Soylu şehidin aile üyelerinin yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti. TABUTUN BAŞINDA UZUN SÜRE DUA ETTİ

Cenaze töreninde şehit Manga'nın bir yakınının Türk bayrağına sarılı tabuta dokunarak uzun süre dua etmesi herkesi hüzne boğdu. Cuma namazının ardından şehit Manga'nın cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.

BAKAN SOYLU DA TABUTU SIRTLADI

Cenaze namazında Bakan Soylu, şehidin kardeşleriyle yan yana saf tuttu. Cenaze namazının ardından şehidin tabutunu yakınlarıyla birlikte Bakan Soylu sırtladı. Cenaze aracına kadar taşınan şehidin tabutu, ardından defnedileceği Kocatepe Asri Mezarlığındaki Hava Şehitliği'ne götürüldü. Bakan Soylu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte defin için mezarlığa gitti. Ardından şehit Manga'nın cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

Diğer yandan şehit Manga'nın babası Birol Manga'nın, yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği kaydedildi.

Şehit Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

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