Şehit Esma Çevik'in Babası Hüseyin Akgül: Kesinlikle uzlaşmayacağız

SULTANGAZİ'de, Şehit Esma Çevik'in babasının oturduğu evin penceresine asılan Türk bayrağını çekerek yere atan kadının 'Kişinin hatırasına hakaret' suçuyla yargılandığı dava sonrası açıklama yapan Hüseyin Akgül, "Kesinlikle uzlaşmayacağız. O şehitlere ben nasıl hesap vereceğim" dedi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bayrağı kopartarak yere atan kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı. Şehit Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül ise kadın hakkında şikayetçi oldu. Türk bayrağını çekerek yere atan kadının 'Kişinin hatırasına hakaret' suçuyla yargılandığı dava bugün Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nda görüldü.