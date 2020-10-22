Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı
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Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı

22.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:07

Sultangazi'de Şehit Esma Çevik'in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, "Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı.

SALDIRGAN KADIN KISA SÜREDE YAKALANDI

Haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı. Baba Hüseyin Akgül'ün evine ise yeni bir Türk Bayrağı asıldı.

Son Dakika | Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kamerada

"ACI BİTMEDEN, BAŞKA ACI YAŞADIM"

Olay anını anlatan Şehit Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, "Acı bitmeden, yeni bir acı yaşadım. Benim kızımın şehit olmasından sonra bu olayın olması beni iyice derinden yaraladı. Şehit olduğu gün askerlerin asmış olduğu bayrağı bir hırsla çekip koparıyor ve yere fırlatıyor. İçler acısı bir durum. Bu yetmezmiş gibi şehitlere ve devlete bir sürü hakaretler etmiş. O da yetmemiş gibi kızıma yönelik, 'iyi ki geberdi. Şehitler iyi ki geberiyor' diye laflar etmiş. Şahsı tanımıyorum. Bizim mahallede oturuyormuş. Terörle mücadele 10 dakika içerisinde kişiyi buluyor ve ifadesini alıyor. Cumhuriyet Savcılığı bırakıyor. Bu daha çok beni yaraladı. Böyle bir suçu işleyen insanın dışarıda gezmesinden dolayı utanıyorum" dedi.

Son Dakika | Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kamerada
Son Dakika | Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kamerada
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin YEŞİL

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Haber Yorumları (22)
VATANSEVER: tokatlı yiyorsa sen bayrağa el uzat bakalım provatörlük yapma ordan
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ANKARA: O bayrağın sayesine yaşiyon yasada boşluk varki serbest kaldı
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KURT: Bu nasıl bir saygısızlık, nasıl serbest bırakılır bu kadın, aklım almıyor. Muz cumhuriyeti değil burası, Türkiye! Burada yaşıyorsan saygı duyacaksın bayrağa
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