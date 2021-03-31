Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması düzenlendi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlediği ikinci makale yarışması sonuçlandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlediği ikinci makale yarışması sonuçlandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi koordinesiyle Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen makale yarışması, adının verildiği İstanbul Adalet Sarayında 31 Mart 2015'te DHKP/C'li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasını yaşatmak ve onun adına hukuk literatürüne katkı sunmak amacıyla iki yıldır gerçekleştiriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Haliç Yerleşkesinde düzenlenen ödül törenine, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naim Demirel, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz katıldı.

Bu yıl "Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu" konusu ile düzenlenen yarışmada birinci olan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Özlem Erdoğan'a 15 bin lira, ikinci olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Abdurrahman Akyol'a 10 bin lira ve üçüncü olan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden İdriscan Kılıç'a 7 bin 500 lira ödül verildi.

"BİZ AİLESİ OLARAK KENDİSİNDEN ÇOK MEMNUNDUK"

Ödül töreninde konuşan baba Hakkı Kiraz, "Bir babanın evladını anlatması çok zor bir durum. Çok temiz bir insandı. Her şeyin hakkını verebilen bir evlat oldu. Biz ailesi olarak kendisinden çok memnunduk. Oğlum Fatih Sultan Mehmet'in ismini çok severdi. Şu an fiilen yanımızda yok ancak ruhen yanımızda. Bu ödül törenini düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Biz atalarımızdan, Allah ve peygamber sevgisinden sonra devlet kutsallığının geldiğini gördük. Oğluma bir koruma talep etmesini söyledim. 'Baba, bana siper olacak bir polise nasıl dayanırım. Kurşun gelecekse bana gelsin' demişti" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE OLARAK ŞEHİT SAVCIMIZA MİNNET BORÇLUYUZ"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Balcı, "Öğrencilerimiz hem Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anısını diri tutmak hem de hukuka bilimsel katkı sağlamak için böyle bir fikri öne sürdüler. Geçen sene bu yarışmanın birincisini gerçekleştirdik. Geçen sene kazanan makaleleri yayınlamıştık. Bu sene de panel bildirilerini ve makaleleri yayınlayacağız. Hem şehidimizi anmayı hem de literatüre bir katkı sunmayı planlıyoruz. Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz adalet uğruna canını feda etti. Ülke olarak şehit savcımıza minnet borçluyuz. Genç hukukçular ona minnet borçlu." dedi.

"ŞEHİDİMİZİN ANISINI YAŞATMAK DA BİZE DÜŞEN BİR GÖREVDİR"

Yarışmanın bu sene ikincisini düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Murat Balcı, "Seneye Mehmet Selim Kiraz anısına üçüncü makale yarışmasını düzenleyerek bu etkinliğin devamlılığını planlıyoruz. Mehmet Selim Kiraz, Türk adaletinin simgesidir. Şehidimizin anısını yaşatmak da bize düşen bir görevdir. Yarışmamız, Türkiye'de her üniversitenin katılabileceği bir yarışma. Bu yıl sadece lisans öğrencileri katıldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı