Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı
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Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977'de Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, düzenlenen törenle anıldı.

09.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:43

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977'de Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte yapılan anma törenine, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, büyükelçilik görevlileri ve gazeteciler katıldı.

Anma töreni, Şehit Büyükelçi Carım anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Büyükelçi Göktaş, merhum Büyükelçi Carım'ı şehadetinin 43. yıl dönümünde anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu yılki anma merasimimizi küresel salgın nedeniyle kısıtlı bir katılımla gerçekleştirebiliyoruz. Bu durum tabii ki günün önemini azaltmıyor, merhum büyükelçimize vefa borcumuzu ödememize engel teşkil etmiyor." dedi.

Carım'ın daha önce Venezuela, Pakistan, Kanada, Lübnan ve İran'da da büyükelçilik görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Göktaş, "Vatikan'a 1973'te atanmıştı. Buradaki görevinin 4. yılında bir Ermeni terör örgütünün saldırısına uğradı. Büyükelçimiz Taha Carım, 9 Haziran 1977'de öğle vakti, Parioli'de ikametgahının bulunduğu apartmana gireceği esnada kalleşçe bir terör saldırısına maruz kaldı. Hastaneye kaldırıldı. Maalesef kurtarılmadı." diye konuştu.

Büyükelçi Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimiz insan odaklıdır. Bu nedenledir ki millete ve vatana hizmeti kutsal sayar. Bizim medeniyetimizde ve anlayışımızda vatanın mukaddesatını savunmak, egemenlik ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak da kutsal addedilir. Canları pahasına bu görevi ifa edenler, el üstünde tutulurlar, her daim hayırla yad edilirler. Roma'da 63 yaşında şehitlik mertebesine eren Büyükelçimiz Taha Carım da o güzide şahsiyetlerden biriydi. Onu asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehadetinin yıl dönümünde onun aziz hatırası huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Bakanlığımız mensupları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Merhum Büyükelçimiz Taha Carım'ın ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Göktaş'ın konuşmasının ardından merhum sefir için dua edildi.

Büyükelçi Taha Carım, Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 9 Haziran 1977 öğle saatlerinde Giovanni Paisiello caddesindeki ikametine girişi sırasında vurularak şehit edilmişti.

Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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