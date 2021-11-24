Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (DHA) - SURİYE'nin Tel Abyad kentinde, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım (40), memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, önceki akşam, eğitim sırasında silah kazası sonucu yaralandı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit olan Yıldırım'ın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi.