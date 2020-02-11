Şehit bayram özdere parkı yoğun bir katılım ile açıldı

11.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:55

Gölcük Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, parkta yapılan yenileme çalışması sonrasında gerçekleştirilen açılış törenine, şehidimizin ailesi ve özel harekat polisleri başta olmak üzere; AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Uzun, Kocaeli Polis Özel Harekât Şube Müdürü Rıfat Dölcü, Gölcük Emniyet Müdürü Adem Gider, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, AK Parti ilçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Belediye Meclis Üyeleri Kadir Özdemir, Sedat Kul, Recep Başkut, Saime Yelken, Muhammet Turan, Mustafa Alkan, Oğuz Çelebi, Murat Eker, Özgür Yılmaz, Muharrem Aydın, Savaş Toprak ve Kürşat Çakıroğlu ve vatandaşlar katıldı.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZ EMPERYALİST SALDIRILARA MÜSAADE ETMEDİLER"

Açılış konuşmasını yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Gölcük'ün tüm dinamiklerini burada görüyorum. Hepinize öncelikle bizleri yalnız bırakmadıklarınız için sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu vatanın ve mukaddesatımızın, milli manevi değerlerimizin müdafaası uğruna, 1071'den bugüne kadar şehitler verdik. Memleketimize yönelik, hain işbirlikçiler eliyle yapılan emperyalist saldırılar, dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yaşadığımız coğrafya, dünyanın kilit noktası olduğu için, bundan sonra da bu saldırılar devam edecek gibi gözüküyor. Ancak; bu zamana kadar bu toprağın bağrında sıra dağlar gibi duran aziz şehitlerimiz buna müsaade etmedikleri gibi, bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimiz kesinlikle buna müsaade etmeyecektir" şeklinde konuştu.

"HEMŞEHRİLERİME VE MECLİS ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Konuşmasına devam eden Başkan Sezer, "Burada aramızda bulunan polis özel harekât müdürümüze ve kıymetli polis kardeşlerime buraya gelip bizleri onurlandırdıkları için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Gölcük Belediyesi Meclis üyesi arkadaşlarım, şehitlerimizin adlarının yaşaması için iki önemli konuya imza attılar. Biri şehit P.Tğm. Kamuran Ablak'ın ismi D-130 Karayolunda bulunan üst geçide verildi. Yine; Polis Harekât Şehidimiz Bayram Özdere'nin ismi de şu an bulunduğumuz parka verildi. Gölcük bu konuda hassasiyetleri yüksek olan bir yer. Dün yine şehidimiz Adem Subaşoğlu'nu, şehadetinin sene-i devriyesinde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualarla andık. Şehitlerimiz her zaman kalbimizde ve hiçbir zaman unutmuyoruz. Bütün hemşehrilerime de, meclis üyelerime de bu konuda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZ"

Ardından Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut; "Bu anlamlı günde şehidimizin ismi ebediyetten yaşatılması için atılmış bir adımla birlikte olmanın büyük mutluluk duyuyorum. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e ve Meclis üyelerine aldıkları bu karar nedeniyle teşekkür ediyorum. Devlet olarak, millet olarak şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Devletimiz şehitlerimizin yakınlarına her türlü desteği vermektedir" dedi.

"ANADOLU'NUN TÜM DAĞLARINA TAŞLARINA ŞEHİTLERİMİZİN İSMİNİ VERSEK YETMEZ"

Törende son konuşmayı AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yaptı: "İbni Haldun, "Coğrafya kaderdir" diyor. Evet yeryüzü coğrafyasının en güzel noktası bizim kaderimiz olan Anadolu. Coğrafi olarak dünyanın en güzel kaderine sahibiz. Allah'a hamd olsun. Dünyanın kalbinde yaşıyoruz. Bugün Gölcük'te bir parka şehidimizin ismini veriyoruz. Anadolu'nun tüm dağlarına, taşlarına şehitlerimizin ismini versek yetmez. Bu coğrafyada yurt edinmek için babalarımız, dedelerimiz ve bugün de bizler bu vatan uğruna canlarımızı veriyoruz. Ülkemin tüm doğan çocukları erleri, bir gün konu vatan olduğunda canını hiç düşünmeden ülkesine verir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz kendi yurdumuzda, vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunun içinde güçlü olmalıyız" dedi.

PARKIN AÇILIŞI DUALARLA YAPILDI

Konuşmaların ardından Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, Şehidimiz Bayram Özdere başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua etti. Ardından şehidimizin ailesi ve protokol üyelerinin katılımıyla, şehidimizin adını taşıyan parkın açılışı gerçekleştirildi ve tören son buldu.

Kaynak: Bültenler