Şehit Ateş İçin Mevlit Okutuldu

Pazar ilçesinde, geçen yıl Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş için mevlit okutuldu.



Ateş'in babaevinin önündeki mevlide çok sayıda kişi katıldı. Emekli İl Müftü Yardımcısı Selahattin Şanver tarafından Ateş ve şehitler için dua edildi, katılımcılara yemek ikram edildi.



Şehidin babası Mustafa Ateş, üç bin kişilik yemek hazırlattığını ve hiçbir yardımı kabul etmediğini belirterek, "Hiçbir şeyi kabul etmedim, herkes 'suyuna varana kadar biz yapalım' dediler, ben yaptırmadım. Yaşadığımız acı büyük. Kolay değil. Benim oğlum şehit mertebesine ermiş. Mekanı cennet olsun yavrumun. Allah okuduğumuz duaları kabul etsin."diye konuştu.



Mevlide, Vali Ömer Toraman, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.