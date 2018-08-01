Şehit Anne ve Bebeğine Hakkari'de Askeri Tören Düzenlendi

Hakkari' de Astsubay eşini ziyaretten dönerken yola tuzatlanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Anne ve bebeğinin tabutları askerlerin omuzlarında;

EYP İLE TUZAK KURDULAR

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada "31 Temmuz 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmesi sonucu, askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği de hastanede hayatını kaybetmiştir." denildi.

EŞİNİ ZİYARETTEN DÖNÜYORMUŞ

Nurcan Karakaya'nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, AA muhabirineyaptığı açıklamada, akşam saatlerinde bacanağı Jandarma Astsubay Çavuş SerkanKarakaya'nın kendisini telefonla arayarak, "Nurcan'ın arabasında patlama oldu,Nurcan'ı kaybettik, çocuk ağır yaralı." şeklinde bilgi verdiğini söyledi.

Olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten ve teröre tepki gösterenErgüven, "Artık görüyoruz PKK'nın ne boyutta olduğunu, neler yaptığını, bumillete neler çektirdiğini biliyoruz. Lanet olsun. En son aldığım bilgiye göreeşi, birliğe ziyarete gitmiş, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabayıpatlatmışlar." dedi.

Karakaya ailesinin komşusu Battal Ayhan ise terörü lanetledikleriniifade ederek, "Allah kimsenin başına vermesin. Terör ülkemizin baş belası. Yuvayıkan, ocaklar dağıtan, ülkeyi, vatanı bölmeye çalışan hainler. " diye konuştu.

Nurcan Karakaya'nın babası Hakim Demir'in 14 yıl önce vefat ettiği,anne Suudiye Demir'in, 15 yaşındaki oğlu Emirhan Demir ile yaşadığı öğrenildi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın, Uşak'tan 11aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile ilçede görev yapan astsubay eşini ziyaret etmekiçin geldiği belirtildi.

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın, daha önce görev yaptığıUşak'ın Sivaslı ilçesinden tayinin çıkması sonucu kısa bir süre önce yenibirliğinde göreve başladığı öğrenildi.