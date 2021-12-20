Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Ziyaretler Sürüyor, Gönüller Alınıyor

GÖLCÜK, KOCAELİ (Habermetre) - Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ziyaretler yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımızın, ilimiz genelinde yaptıkları hane ziyaretlerine bugünde Gölcük ilçemizde devam edildi.

Valimiz Seddar Yavuz'un örnek projelerinden biri olan Gönülden Gönüle projesi kapsamında bugün Gölcük ilçemizde ikamet eden 1 Şehit ailesi ile 9 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek onlarla hemhal oldu. Şehidimizin Ailesi Ziyaret Edildi

Vali Yardımcısı Cıbır; Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesinde ikamet eden Şehidimiz Serkant Kokmaz'ın emanetlerini ziyaret etti.

Şehidimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Vali Yardımcısı Cıbır: "Vatan, bayrak ve kutsal değerler uğruna hiç düşünmeden canını veren Şehitlerimizin kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var. " dedi.

Gazilerimiz Ziyaret Edildi Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Vali Seddar Yavuz'un selamlarını ilettiği ziyaretlerin devamında Gazilerimiz; Selahattin Salih, Mevlüt Gedik, Erdoğan Akgül, İhsan Şarlı, Suat Vural, Ömer Ali Taş, Bünyamin Aktaş, Osman Matur, Mehmet Başçı'nın hanelerine misafir oldu. Mutlu gözlerle karşılanan Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek, hal ve hatırlarını sordu.

Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileterek ziyaretlerin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten gazilerimiz ve aileleri şunları söylediler: "Devletimizi her zaman yanımızda ve destekçimiz olarak bulduk. Her sorunumuzda yanımızda olan, yardımlarını esirgemeyen Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. " diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.

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