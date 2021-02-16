Şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası yollar açık mı? Şehirler arası yol durumu!

Yoğun kar yağışı nedeniyle Şehirler arası yollar açık mı? Şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası izin nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izni! Şehirler arası yolculuk yasak mı?

Şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası yolculuk izni! Şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası yollar açık mı? Şehirler arası yol durumu! gibi sorular vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Detaylar haberimizde.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Yasağın olduğu saatler arasında da şehirler arası seyahat yasağı özel izinle yapılabiliyor. Mazereti olan vatandaşlar, hafta için akşam saat 21.00 ile takip eden günün sabah saat 05.00 arasında ve hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağında özel araçlarıyla seyahat edebiliyorlar.

Seyahat izni için İçişleri Bakanlığı E­-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yapabiliyor. Mazereti olmayan vatandaşlar, şehirler arası seyahat ederken uçak, otobüs ve vapur kullanabilir. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı mazeret listesi şu şekilde;

– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

– Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

– ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,– Ceza infaz kurumlarından salıverilen

ŞEHİRLER ARASI YOLLAR AÇIK MI?

Bursa, Balıkesir ve çevresinde oldukça etkili olan kar yağışı Bursa ile Mustafakemalpaşa, Susurluk ile Balıkesir arasında yolları kapattı. Karacabey Mustafakemalpaşa istikametinde her iki yönde de sürücüler zaman zaman araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı.