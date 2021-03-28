ŞEHİRDER Başkanı Eğilmez: "Bu projeyle gençler, geleneğin okuru geleceğin yazarı olacak"

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ŞEHİRDER) Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile gerçekleştireceği "Geleneğin Okuru Geleceğin Yazarı" projesi başlıyor.

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ŞEHİRDER) Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile gerçekleştireceği "Geleneğin Okuru Geleceğin Yazarı" projesi başlıyor.

Yazarlık Mektebi'nden, medeniyet söyleşilerine, okuma gruplarına birçok etkinliği kapsayan projeye gençler ücretsiz başvurabilecekler. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez amaçlarının vatanını milletini seven, dünyayı tanıyan eli kalem tutan ve düşünen gençlere rehberlik yapmak, onları desteklemek olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür eden ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez, gençleri Türkiye'nin önemli yazar ve düşünürleriyle buluşturacakları projenin danışmanlığını Mustafa Uğurlu'nun, proje koordinatörlüğünü de Sare Damacı'nın yapacağını belirtti ve projenin detaylarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Projeyle amacımız; lise ve üniversite okuyan gençlerin geleneğimizi ayakta tutan milli, edebi, felsefi birikimimizi özümseyip yazarlık yeteneklerini geliştirerek elde ettikleri birikimle toplumsal değerlerimize sırt çevirmeyen yazarlar olarak yetişmelerini sağlamak. Bu kapsamda yapılacak eğitimler sayesinde sosyal sorumluluk bilinci kazanmış, sosyal uyumları güçlenmiş, ortak duygu, düşünce ve heyecanlarını, özgüvenlerini, milli birlik ve beraberlik duygularını gelişmiş, saygılı, hoşgörülü, manevi değerlere sahip ve geçmişini özümseyen geleceğine güvenle bakan gençler yetiştirmek. Gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Gençlerin boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmesine katkıda bulunmak. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Gençlerin genel kültürlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak. Gençlerin evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkan ve zemini oluşturmak. Sosyo-kültürel yapının gelişmesine katkıda bulunmak. Gençlere tahlil yeteneği kazandırmak gibi amaçları olan projemizle yüzlerce gence ulaşmayı hedefliyoruz. Projenin amaçları doğrultusunda Yazarlık Mektebi kapsamında yazma eğitimleri, seminerler-söyleşiler, kitap okuma ve tahlil programları, Osmanlı Türkçesi dersleri, medeniyet okumaları, sosyal-kültürel etkinlikler, yazar buluşmaları gibi etkinliklerin yanında dostluk piknikleri yapılması planlanmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu ortaya konulacak edebi ürünlerin basılı ve dijital dergi olarak yayımlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında yapılan seminer, söyleşilerin video kaydı yapılıp projeye ait sosyal medya hesaplarından ve video paylaşım sitelerinden paylaşılarak faaliyetlere katılamayan tüm gençlerin erişimine açılacaktır. Yazarlık Mektebi'ne ve diğer etkinliklere ücretsiz başvurmaları için gençlerin www.sehirder.org adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı