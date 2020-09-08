Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: "En son birinizi öldüreceğim" İstanbul'da tekstil atölyesi çalışanlarını taşıyarak korsan taksicilik yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından yolda durdurulmak istendi. Kontrolden bir süre kaçan sürücü sonunda durarak polise ateş püskürdü. "En son birinizi öldüreceğim ben" diyen sürücü polisin üzerine yürüdü.

Esenyurt'ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü, polisi defalarca ölümle tehdit edip "En son birinizi öldüreceğim ben" diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y. (30) isimli adama ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

PEŞ PEŞE TEHDİT ETTİ

Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.'nin "Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz", "En son birinizi öldüreceğim ben" diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

"En son birinizi öldüreceğim ben" diyerek Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

Kaynak: İHA