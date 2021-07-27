ŞEHİR MÜZESİ'Nİ 6 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
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ŞEHİR MÜZESİ'Nİ 6 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

ŞEHİR MÜZESİ'Nİ 6 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
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Tokat'ın tarihi Sulusokak bölgesinde bulunan Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'ni bayram tatili sürecinde yaklaşık 6 Bin 500 kişi ziyaret etti.

Tokat'ın tarihi Sulusokak bölgesinde bulunan Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'ni bayram tatili sürecinde yaklaşık 6 Bin 500 kişi ziyaret etti.

Tokat'ta 900 adımda 900 yıllık tarihi içerisinde barındıran Sulusokak Çarşısı bölgesinde restorasyon ve düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, bölge turistlerin uğrak mekanı oldu.

Bölgede bulunan Tokat Belediyesi Şehir Müzesi içerisinde; eski Tokat esnafının bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile Tokat'ı anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor.

Yaklaşık 500 Yıllık Tokat'ın tarihinin sergilendiği Şehir Müzesi'ni, bayram tatili sürecinde yaklaşık 6 bin 500 kişi ziyaret etti.

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi içerisinde 11 Bin parça tarihi eserin yer aldığını ve turistlerin uğrak mekanlarından biri olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bayramın 1'inci günü hariç tatil süresince ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; "Bayram tatili süresince Şehir Müzemizi yaklaşık 6 bin 500 kişi ziyaret etti. Müzemize her geçen gün daha çok ziyaretçi akını oluyor. Sulusokak bölgemizdeki restorasyon çalışmalarımızın da tamamlanması ile Tokat'ta yerli ve yabancı turistlerin uğrak bölgesi oldu.

Şehir Müzemizi 2019 yılında faaliyete açtık. İçeriye girdiğiniz zaman farklı bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Bir anda eski Tokat'ı görüyorsunuz. Eski Tokat'ın çarşılarını görüyorsunuz. Eski Tokat'ta insanların kullandıkları giysiler, mutfak gereçleri, kullandıkları masa örtüleri, yatak örtüleri gibi birçok detay var. Yani bir anda tarih yolculuğuna çıkmış oluyorsunuz. Şehrimize ait çok eski dijital resimlerin olduğu bir alanımız var. Alt katımıza indiğinizde müthiş bir Osmanlı çarşısı ile karşılaşıyorsunuz. Biz orada 15'inci yüzyıla ait bir çarşı oluşturduk. 14 tane dükkan var. O dönemde insanlar geçimlerini nasıl sağlıyor, hangi esnaf dalları o dönemde etkin, onları görüyorsunuz. Sağlı sollu 7'şerden 14 tane dükkan var. Bir tarafta yazmacı var, diğer tarafta yemenici var, urgancı var. Hemen onun biraz yanına gidiyorsunuz demirci var. O 14 tane dükkanda o esnafın da birer bir bal mumu heykeli var. Yine o katımızda Tokat'ın mutfağı var. 3'ncü katımızda ise Tokat'ın o dönemlerde kullandıkları araç gereçler, giydikleri elbiseler ve bununla beraberde önemli şahsiyetlerin de bal mumu heykellerinin yanı sıra, Tokat ve ilçelerinin önemli eserlerinin maket şeklinde toplandığı bir alan mevcut. Herkesi tarih kokan şehrimize, Tokat'ımıza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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