Şehir içi ulaşımında ev konforu...Araç kliması arıza yapan şoför ev klimasını midibüste çalıştırdı

2 yıllık hayalini gerçekleştiren şoför hem müşterilerini memnun ettiği hem de yüzde 20 yakıt tasarrufu sağladı

AYDIN - Aydın'da, araç kliması arıza yapan şehiriçi şoförü Okan Can, ev tipi klimayı bagajına monte ettiği midibüste çalıştırdı. 2 yıllık hayalini gerçekleştiren şoför hem müşterilerini memnun ettiği hem de yüzde 20 yakıt tasarrufu sağladı.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi bünyesinde çalışan 35 yaşındaki şehir içi şoförü Okan Can, artan yakıt giderlerini düşürmek için 2 yıl önce aklına gelen ev tipi klimayı aracına monte ederek tasarruf yapma hayali gerçekleştirme fırsatına araç kliması arıza yapınca kavuştu. Bozuk klimayı tamir ettirmek yerine, 1200 btu'luk bir ev tipi klima satın alarak ilk adımı attı. Klimanın motorunu aracın yan bagajına monte eden Can, klimanın borularını da tavan döşemesinin altından geçirerek ön camın üstüne monte ettiği üniteye ulaştırdı. Aküden gelen 24 volt enerjiyi çeviriciyle 220 volta yükselten Can, hem müşterilerini memnun etti hem de yüzde 20 yakıt tasarrufu sağladı. Benzersiz uygulamasıyla hava sıcaklığının yaklaşık 45 dereceye ulaştığı ve nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedildiği Aydın'da, şehir içi ulaşımına ev konforu getiren Can, rüyasını kurduğu sistem sayesinde ayda yaklaşık 2 bin lirayı cebine koydu.

Klima bozulunca hayalini gerçekleştirdi

Aracının klimasının arıza yapması nedeniyle 2 yıllık rüyasını amcaoğlu Serkan Can ile gerçekleştirerek ev tipi klimayı midibüse monte eden evli ve iki çocuk babası şehir içi şoförü Okan Can, "Aracın yakıtı ve diğer aksamlarını hiçbir şekilde etkilemiyor. 24 volt akü enerjisini 220 volta çevirerek ev tipi klimayı araç içerisinde sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başardık. Şuan hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışıyor ve müşterilerimiz de çok memnun. Gören herkes şaşırıyor. İlk kez böyle bir şey yapmış olmak ve bunda da başarılı olmak bizi mutlu etti. Yaklaşık 2 yıldır bu düşünce bende vardı ama maddi olarak önemli bir miktar olduğu için ancak bu yıl bu hayalimi gerçekleştirebildim. Yaklaşık 12 bin liraya mal olan bu sistemin, aylık olarak bana yaklaşık 2 bin lira yakıt tasarrufu getirisi var. Hem soğutması daha hem de araç klimasının yaktığı mazot cebime kaldı" dedi.

Diğer şoförler deneme sürecinin bitmesini bekliyor

Müşterilerinden olumlu yönde çok iyi geri dönüşümler aldığını kaydeden Can, şöyle konuştu:

"Klima sayesinde hem ben hem de yolcularımız kavurucu Aydın sıcağından kurtulduk. Müşterilerimiz çok sevindi ve bütün araçlarda istiyorlar. Şuan performans olarak çok iyi sonuç aldı ama ileride sıkıntı yaşayıp yaşamayacağımızı zaman gösterecek. Sorun çıkmayacağını ve bu sistem ile başarıyı elde ettiğimizi düşünüyorum. Sistemi gören meslektaşlarım şuan beni bekliyorlar. 15-20 gün gibi bir deneme süreci planladık. Bu süreci sıkıntı yaşamadan atlatırsak, tüm arkadaşlarım da bu sitemi araçlarına kurmayı istiyor"

"Çok güzel bir çözüm olmuş"

Bindiği araçta karşılaştığı ev tipi klimayı görünce büyük şaşkınlık yaşayan Necati Çelik, "Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım ve baya da şaşırdım ama gayet güzel olmuş. Klima çalışmaya başladıktan sonra aracın içerisi baya bir serinledi. Normal araç klimaları yeterli olmuyordu, Aydın'ın sıcağı için çok güzel bir çözüm olmuş. Şuan gayet serin bir ortamda yolculuk yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Diğer araçlarda da istiyoruz"

Bir araçta ilk kez gördüğü ev klimanın güzel bir serinlik sağladığını ifade eden emekli kamu görevlisi Hilmi Çıtak ise, projenin yaygınlaşmasını temenni ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Şoför arkadaşımız gayet güzel bir sistem kurmuş. Biz yolcular olarak arabaların tamamında olmasını isteriz. Bu araçlardaki sistemin belediye otobüsleriyle rekabet edebilecek düzeyde olmasını arzu ediyoruz. Belediye otobüslerindeki sistem ile bu araçlardaki aynı değil ama arkadaşımızın kurduğu bu sitem çok güzel düşünülmüş. Bu sistemin diğer araçlarda da olması biz yolcular için daha iyi olur"

