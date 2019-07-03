"Şehir hastaneleri insanımıza verilen değerin göstergesidir"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Şehir hastaneleri gerçekten çok modern yapılar, aslında insanımıza verilmiş olan değerin bir göstergesidir." dedi.

Durmuş, bir oteldeki kahvaltılı basın toplantısında, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal barıştaki rolüne değindi.

Toplu iş sözleşmesi öncesi ilgili komisyoları oluşturduklarını bildiren Durmuş, 550 bin sağlık çalışanının ekonomik, sosyal, özlük haklarının korunup geliştirilmesi sürecinin başlayacağını belirtti.

Durmuş, sendikacılıkta siyasi görüşlere bakılmaksızın, hak talebi olanların sesi ve temsilcisi olmayı arzu ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının sendikası olarak bizler genelde uygulama birliği olsun istiyoruz. En son süreçte de hepinizin malumudur 4B'li sözleşmelilerin 4+2 olan sürelerinin 3+1'e indirilmesiyle alakalı bir düzenleme Meclis Genel Kurulundan geçti. Burada yapılmış düzenleme tüm sözleşmeli statüde çalışanları kapsamadığı için diğer arkadaşların bu manada bir haksızlığa uğradıklarına dair genel bir hava oluşuyor. Haklılar, bu insanlar neticede kamu hizmeti görüyor. Hepsi aynı okullardan mezun olmuş insanlar ama birine 4+2, birine 4B, birine 4C, birine 4D, birine 4A, birine süreli sözleşmeli derseniz insanlar bunlardan rahatsız oluyorlar. Onun için kamudaki istihdamın özlük hakları, ekonomik hakları itibarıyla, sosyal hakları itibarıyla eşdeğer statüde olması gerektiğine inanıyoruz."

Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Durmuş, sendika olarak bu konuda öncelikle bir komisyon oluşturmayı düşündüklerini, üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini ifade etti.

Durmuş, "Şehir hastaneleri inşa ediyoruz. Avrupa ile kıyasladığınızda gerçekten kaliteli bir sağlık hizmeti, sunum merkezleri oluşturuyoruz. Şehir hastaneleri gerçekten çok modern yapılar. Aslında insanımıza verilmiş olan değerin bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Belediye çalışanlarının işten çıkarılmasına ilişkin ise Durmuş, sendika tercihinin insanların hür iradesine bırakılması gerektiğini ifade ederek, "Baskı doğru bir şey değil. İnsanlar sendikalarını kendi tercihlerine göre belirlemeli, herkes sendikalı olsun ama gönlü kime yakınsa ona üye olsun. Eğer insanların özgür iradesine inanıyorsanız oraya baskı yapmayı ben bir ahlak sorunu olarak görüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA